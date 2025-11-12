Начинающий тагильский режиссёр объявил кастинг для короткометражного фильма о горнолыжном спорте

Начинающий тагильский режиссёр Александр Пантюхин сообщил в своих социальных сетях о запуске съёмок короткометражного фильма, посвящённого горнолыжному спорту и команде спортсменов с Урала. Съёмки запланированы на первую половину декабря 2025 года, и сейчас авторы проекта объявили открытый набор актёров и специалистов.

«Проект будет наполнен жизненными ситуациями молодых спортсменов: разлад в команде и переезды в другие города, чтобы учиться, жить и так далее. Мы хотим передать зрителям понимание, что нужно помнить об общих заслугах, не забывать друг друга и оставаться той же самой командой даже вдали друг от друга, ведь спорт не просто полезен для организма — в нём находишь семью, близких тебе людей по интересам», — рассказал АН «Между строк» Александр.

По словам Пантюхина, это дебютный проект группы молодых режиссёров, а участие в проекте — это возможность для непрофессиональных актёров и специалистов попробовать свои силы в кинопроизводстве и попасть на большие экраны: картину планируют представить на кинофестивалях в 2026 году.

«Идея появилась из желания снять кино в Нижнем Тагиле. И вот, мы нашли кинофестиваль про экстремальные виды спорта, а у нас как раз лыжные курорты и базы под рукой! Почему бы и нет? Вот так и зародилась идея проекта. Спонсоров у проекта нет, поэтому создаëм его своими силами с такими же идейными товарищами, как и мы», — поделился начинающий режиссёр.

Кастинг открыт для подростков, мужчин и женщин, при этом актёрам не требуется спортивная подготовка — на площадке будут присутствовать профессиональные каскадёры.

«С нас — комфортные условия, питание, трансфер, с вас — хорошая киношная атмосфера. Возраст указанных кандидатов — ориентировочный, мы открыты к талантам с разным опытом. Главное — желание участвовать в интересном проекте!» — написал в социальных сетях Александр.

Подать заявку на участие можно через социальные сети режиссёра https://vk.com/id1019805470