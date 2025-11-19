Хозяйка квартиры в пятиэтажном доме № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле Елена Сербинова, где в августе прошлого года произошёл взрыв газа, стала судебным экспертом по взрывам

Хозяйка квартиры в пятиэтажном доме № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле Елена Сербинова, где в августе прошлого года произошёл взрыв газа, получила три сертификата — таких же, какие есть у специалистов, проводивших экспертизу и сделавших вывод, что газ скопился в её квартире. Об этом сообщает URA. RU.

Напомним, днём 1 августа 2024 года в доме № 81 на улице Сибирской произошёл взрыв газовоздушной смеси. Взрывная волна была настолько мощной, что практически уничтожила два из шести подъездов дома. В трагедии погибли 11 человек, среди них была и дочка Елены Сербиновой — 12-летняя Полина. Экспертизу по тагильскому происшествию поручили частному судебно-экспертному центру в Кирове. Его специалисты пришли к выводу, что эпицентр взрыва находился в квартире тагильчанки на первом этаже. Однако сама хозяйка не согласна с этим. По её словам, квартира стояла закрытой после переезда семьи в Екатеринбург, а газ в ней был перекрыт. Более того, незадолго до ЧП в квартире побывали с проверкой газовики и не выявили никаких нарушений.

Судя по материалам экспертизы, следствие могло отталкиваться от показаний двух медиков, оказывавших Полине первую помощь. Стоя на коленях, придавленная плитой, она провела под завалами 9,5 часов и получила очень серьёзные травмы. Тем не менее, когда её достали на поверхность, девочка была в сознании. По словам фельдшеров, Полина якобы сказала им, что находилась в своей квартире с друзьями в момент взрыва. Два медика дали такие показания следователям.

Однако мама Полины и адвокат Алексей Гольцев сомневаются в достоверности этих слов. Они подозревают, что ребёнок мог быть под воздействием сильного обезболивающего препарата или просто в состоянии глубокого шока и сообщить неверную информацию. Тем более что буквально за три минуты до трагедии дети, находясь в квартире другой девочки, Ани, на третьем этаже, записывали видеосообщения и отправляли в соцсеть. Елене и её защитнику непонятно, каким образом дети могли за столь короткое время оказаться уже на первом этаже, открыть входную дверь и совершить действия, которые могли бы привести к взрыву.

При этом и сами кировские эксперты в заключениях отмечают: достоверно установить причинно-следственную связь происшествия с незаконными действиями или бездействием собственника квартиры невозможно.

«Многие выводы экспертизы носят вероятностный характер, и ко многим пунктам у нас возникли вопросы. Вызывает недоумение и тот факт, что следствие обратилось за экспертизой не в государственный, а в частный центр. Разве не могли разобраться в причинах трагедии в том же институте МЧС, в МВД, ФСБ? Те, кто непосредственно работает со взрывами», — высказал мнение адвокат Сербиновой Алексей Гольцев.

А также он добавил, что на начальном этапе специалисты свердловского МВД якобы предлагали провести своими силами экспертизу, но выбор пал почему-то на частный центр из Кирова.

В итоге тагильчанке было предъявлено обвинение по статьям 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лиц), 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и 168 УК (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Позже Елена Сербинова обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи.

Пытаясь разобраться в выводах экспертов, тагильчанка изучила их характеристики и обратила внимание на небольшой стаж некоторых специалистов — три года, более года. Также она заметила, что сертификаты соответствия судебного эксперта кировские эксперты получили в некоем объединении в Санкт-Петербурге. Женщина позвонила в эту фирму и заявила, что тоже хочет стать судебным экспертом.

«Ей озвучили прайс: одна специальность стоит 6000 рублей. У кировских экспертов указано по три специальности, поэтому и Сербинова заявила, что хочет три сертификата. Такой же эксперимент провёл её сосед по дому, потерпевший Михаил Касьянов, который тоже потерял при взрыве дочь. За шесть сертификатов на двоих им назвали цену в 36 тысяч рублей. Они попросили скидку, и им сбавили цену до 27 тысяч рублей. А в подарок прислали ещё и удостоверение о повышении квалификации судебного эксперта», — продолжает адвокат Гольцев.

Тагильчане полагали, что на каком-то этапе у них спросят о наличии специального образования или хотя бы предложат пройти какие-либо курсы. Однако ничего подобного не произошло. Всего за несколько дней и без каких-либо усилий Елена Сербинова и Михаил Касьянов стали судебными экспертами. Теперь они могут организовать своё собственное бюро и исследовать причины возникновения пожаров и взрывов.

«Это не сертификат, а какая-то ерунда, филькина грамота. Там должно быть прописано, где, когда и как я учился, сколько часов обучения прошёл, но ничего этого нет», — рассказал агентству Михаил Касьянов.

Он, как и большинство других потерпевших, не считает соседку Елену Сербинову виновной в произошедшей трагедии и категорически не согласен с результатами экспертизы.

«Естественно, у нас возникли сомнения в компетентности лиц, которые провели экспертизу. Мы заявили ходатайство о дополнительном допросе Сербиновой, где бы она могла изложить полученную ею информацию, но получили отказ. Нам ответили, что дополнительным допросом мы преследуем цель затянуть предварительное расследование», — недоумевает адвокат.

Сомнения в квалификации экспертов из Кирова высказал также пожаровзрывотехник высшей категории из Екатеринбурга полковник МЧС Сергей Алексеев. Как рассказал ЕАН адвокат Елены Сербиновой, Алексеев провёл независимую экспертизу, и вопросов к официальным результатам, на которых основывается обвинение, стало ещё больше.

В первую очередь полковника удивило, что экспертиза по важному делу была проведена частной организацией, а не государственным учреждением. Он сослался на статью 41 закона о судебно-экспертной деятельности, которая указывает, что правительство РФ определяет виды экспертиз, которые могут проводиться только государственными экспертами. В частности, экспертизы, связанные с пожарами и взрывами в уголовных делах, относятся к таким видам. Экспертиза, проведённая в Нижнем Тагиле частными специалистами, автоматически не может быть принята в качестве допустимого доказательства.

Алексеева также удивило, что две трети экспертного исследования сосредоточены на анализе газовой плиты и фрагмента трубы, обнаруженных на городской свалке. Эксперты из Кирова полагают, что эти предметы, найденные в квартире Сербиновой, были эпицентром взрыва. Однако Алексеев утверждает, что они не имеют отношения к месту происшествия.

«На плите сохранилось лакокрасочное покрытие без следов огневого воздействия. Будь она в эпицентре взрыва, краска бы на ней не сохранилась. То же самое и с краном. Характер и внешний вид этих предметов говорят о том, что они не были в очаге взрыва и не имеют никакого отношения к установлению причины ЧП. Почти 60% исследовательской части экспертизы посвящено изучению газовой плиты и запорного крана с фрагментом трубы, то есть, по сути, данная работа выполнена впустую», — говорится в выводах Алексеева.

Эксперт выдвинул версию, что взрыв произошёл не в квартире Елены Сербиновой, а в подъезде дома. В отчёте кировских специалистов он также выявил множество несоответствий, которые понятны только профессионалам.

Корреспондент URA. RU. направил запрос в пресс-службу свердловского СКР с просьбой прокомментировать, чем продиктован выбор судебного центра из Кирова для проведения экспертизы. В ведомстве воздержались от комментариев. Также направлен запрос в судебный центр Кирова с просьбой пояснить, какое специальное образование имеется у экспертов, изучавших причины тагильской трагедии, где и когда оно ими получено. В фирму из Санкт-Петербурга направлен запрос с просьбой прокомментировать, проверяется ли наличие специального образования у граждан, которым выдаются сертификаты соответствия судебного эксперта. Ответы на момент публикации не поступили.

Ранее стало известно, что СК завершил расследование уголовного дела о взрыве газа в пятиэтажке Нижнего Тагила.