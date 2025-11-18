Тагильчанин пожаловался депутату ЗакСО Владимиру Радаеву на «поборы» в госпитале Тетюхина

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Радаев выразил намерение разобраться в инциденте, произошедшем с жителем Нижнего Тагила, который обратился в его приёмную. Мужчину, находившегося на госпитализации в «Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре им. В.В. Тетюхина» для операции на коленном суставе, обязали оплатить дополнительную услугу — «Школу для больных с заболеваниями суставов и позвоночника. При артроскопии и артропластике» — в размере 15 тысяч рублей. По словам пациента, отказаться от этой услуги было невозможно, а её необходимость была указана в платёжном документе как неотъемлемая часть платного лечения.

Однако, как отмечает Радаев, качество предоставленной услуги вызвало у тагильчанина серьёзные сомнения. По его словам, весь курс «школы» сводился к просмотру документального фильма о клинике и ознакомлению с правилами поведения в стационаре. Этот случай, по мнению депутата, поднимает вопросы о правомерности подобных требований со стороны медицинских учреждений и прозрачности ценообразования.

«Ведь должно быть понятное обоснование её стоимости и необходимости. К сожалению, в реальности многие люди не решаются спорить с врачом, от которого зависит их здоровье, а иногда и жизнь. Поэтому, даже испытывая сомнения, предпочитают заплатить. А подобные истории показывают — вопрос прозрачности платных медицинских услуг остаётся острым. Считаю необходимым разобраться в основаниях включения подобных “школ” в обязательную часть предоперационной подготовки, чтобы человек, приходящий за помощью, мог быть уверен: его лечат по медицинским показаниям, а не по внутреннему прайсу клиники», — написал депутат на своей странице во «ВКонтакте».

На запрос АН «Между строк» в медицинском учреждении ответили, что не комментируют ситуацию.