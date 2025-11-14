В Свердловскую колонию пытались провезти гранату, автомат и телефоны

Накануне, 13 ноября, сотрудники досмотровой группы ИК-47 в Каменске-Уральском обнаружили в грузовом автомобиле, въезжавшем на территорию колонии оружие и телефоны.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, во время досмотра грузовика, который должен был забрать с территории колонии продукцию деревообработки, сотрудники ГУФСИН обнаружили в кабине водителя автомат Калашникова с патронами, ручную гранату, охолощённый пистолет с двумя магазинами, тактический шлем, тактический рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним.

Информация о находке была передана в УФСБ, полицию и Росгвардию, а запрещённые предметы были изъяты прибывшей на место следственно-оперативной группой,

Материалы проверки были направлены в МО МВД России «Каменск-Уральский», где были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).