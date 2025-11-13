В Нижнем Тагиле стены одного из подъездов украшают репродукции художника Бориса Вальехо с полуголыми фэнтези-героями

В тагильском сообществе «Руда» во «ВКонтакте» появился пост с фотографиями необычного подъезда многоэтажки, который, по словам автора паблика, располагается на Гальянке.

На одной из лестничных площадок неизвестный художник превратил стены в арт-пространство, вдохновлённое творчеством фэнтези-иллюстратора Бориса Вальехо. Он известен своими мощными, детализированными образами героев и богинь, изображавшихся на обложках многих фантастических книг, музыкальных альбомов и календарей, а также постерах для фильмов 80-х и не только.

На одной из стен разместились персонажи с обложки фантастической книги Майкла Муркока «Ледовая шхуна» (18+), на другой расположилась «Богиня грома», написанная художником в 2000 году по заказу монетного двора.