Тагильчане массово нарушают ПДД

С 1 по 4 ноября 2025 года в Нижнем Тагиле и Муниципальном округе Горноуральский прошла операция «Безопасная дорога», направленная на выявление и предотвращение грубых нарушений ПДД.

За время проведения операции было зафиксировано 576 нарушений Правил дорожного движения. 13 водителей были признаны виновными в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения по статье 12.8 КоАП РФ. Так, 4 ноября в Нижнем Тагиле на улице Петрокаменской был остановлен автомобиль, водитель которого демонстрировал явные признаки опьянения. Результаты освидетельствования показали наличие 1,025 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

Среди нарушителей была замечена женщина, управлявшая автомобилем в нетрезвом виде на трассе Екатеринбург — Серов. Её остановили сотрудники ДПС на 156-м километре. Результат освидетельствования составил 0,975 мг/л этанола в выдыхаемом воздухе. Также четыре водителя отказались пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, что является нарушением статьи 12.26 КоАП РФ. Кроме того, трое нарушителей были лишены права управления транспортным средством за вождение без водительского удостоверения соответствующей категории.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или без соответствующих прав категорически запрещено.

Госавтоинспекция Нижнего Тагила призывает всех участников дорожного движения сообщать о любых нарушениях ПДД в дежурную группу по телефонам 8(3435) 47-70-01, включая управление в состоянии опьянения или без водительского удостоверения.

Своевременное информирование правоохранительных органов о грубых нарушениях правил дорожного движения способствует предотвращению ДТП и сохранению жизней.