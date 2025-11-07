В Нижнем Тагиле медики спасли 25-летнего мужчину с серьёзным переломом черепа в результате ДТП

В Нижнем Тагиле медики Городской больницы № 1 спасли 25-летнего мужчину, попавшего в серьёзное ДТП. В результате аварии он получил тяжёлые травмы головного мозга и множественные переломы костей черепа, осложнявшиеся кровотечением и риском инфицирования головного мозга.

После госпитализации сотрудники медучреждения установили диагноз по результатам компьютерной томографии и провели 2,5-часовую операцию — бифронтальную трепанацию (хирургическая процедура, при которой вскрывается черепная коробка в лобной области с обеих сторон), во время которой остановили кровотечение, удалили гематомы объёмом 50 мл и провели пластику мозговой оболочки, чем спасли жизнь пациента.

«Применение передовых хирургических подходов нашими специалистами заметно повышает эффективность методик и практик школы тагильских нейрохирургов. В комплексе с использованием высокоточного оборудования и междисциплинарным взаимодействием это позволяет медикам нашей больницы минимизировать риски и создать прочную основу для последующей восстановительной терапии», — отметил главный врач Городской больницы № 1 Нижнего Тагила Константин Нечаев.

Сейчас молодого человека выписали из больницы. Ему предстоит длительная реабилитация по индивидуальной программе, а также реконструктивная операция для восстановления дефектов черепа.