«Всё выглядит благополучно. Ночью, я более чем уверен, что там безопасно» TikTok-блогер оценил Нижний Тагил на 9 из 10

18-летний блогер Антон Пчёлко, у которого почти 60 тысяч подписчиков в TikTok, выпустил видео, в котором оценил Нижний Тагил в ходе виртуальной прогулки по улицам города.

Молодой человек выпустил уже целую серию роликов, в которых он, «гуляя» по картам городов, которые предлагают подписчики, выставляет им оценки. Героем очередного ролика стал Нижний Тагил, осмотреть который, как говорит Антон, его аудитория просила давно.

В своём видео блогер прошёлся по центру города, похвалил архитектуру, которую назвал европейской, Драматический театр и кинотеатр «Родина», а набережную Тагильского пруда назвал идеальной. Переместившись на окраину, он встретил частный сектор, который, по его словам, обладает развитой инфраструктурой и не выглядит пугающим.

Все школы Нижнего Тагила, кроме одной, напомнили Антону музеи. Также он отметил большое количество круглосуточных магазинов, компьютерных клубов и точек продажи шаурмы.

«Здесь все школы какие-то музейные, но вот школе № 5 желаю здоровья. Круглосуточных магазинов просто бесконечно. Компьютерных клубов — 8, раскинуты они на весь Нижний Тагил, так что нормально, есть чем заняться ночью. Ну и места с шаурмой здесь тоже достаточно прикольные. Но расположение города, конечно, не такое кайфовое. До Екатеринбурга здесь достаточно далеко ехать. Хотя в целом не так уж и много — два часа за 400 рублей. И этих электричек миллиард ежедневно. В целом Свердловская область меня радует. Нижний Тагил — хороший город. Развлечений там всяких достаточно. Всё выглядит благополучно. Ночью, я более чем уверен, что там безопасно», — отмечает блогер.

По итогам виртуальной прогулки Антон Пчёлко оценил город на 9 баллов из 10. Нижний Тагил стал не единственным городом Свердловской области, оценку которому просили дать подписчики, но самым высоко оценённым наряду с Верхней Пышмой, которая также получила 9 баллов. Антон уже «гулял» по улицам Каменска-Уральского (7,5/10), Первоуральска (8/10), Ивделя (5/10), Новой Ляли (3,5/10), Серова (7,5/10) и Богдановича (6,5/10)