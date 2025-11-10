Бизнесвумен из Нижнего Тагила задолжала за электричество почти полмиллиона рублей

С начала 2025 года «Нижнетагильская Энергосбытовая компания» взыскала с должников за электроэнергию более 202 млн рублей. Из них свыше 30 млн рублей было получено от физических лиц, а более 172 млн рублей — от юридических. В службе судебных приставов, банках и других органах принудительного исполнения находятся исполнительные документы на сумму 99 млн рублей, сообщает пресс-служба «Нижнетагильской Энергосбытовой компании»

Максимальный долг, взысканный с физического лица в этом году, составил 375 тысяч рублей. Задолженность была погашена после ареста транспортного средства должника. Ещё один автомобиль, принадлежащий неплательщику из Невьянска, который задолжал 107 тысяч рублей, находится на стадии реализации. Если задолженность не будет погашена в ближайшее время, его Lada Priora будет продана с аукциона. Антирейтинг юридических лиц возглавила индивидуальный предприниматель из Нижнего Тагила, с которой было взыскано более 424 тысяч рублей.

В юридическом отделе НТЭСК предупреждают, что помимо ареста счетов, банковских карт и имущества, должникам грозят ограничения на выезд из РФ и наложение запретов на регистрационные действия, такие как продажа недвижимости и транспортных средств. Неплательщики также несут дополнительные расходы. При судебном решении о взыскании задолженности они должны оплатить не только сумму долга, но и судебные издержки и госпошлину. Минимальная госпошлина при подаче заявления о выдаче судебного приказа составляет 2 тысячи рублей, а при подаче иска — 4 тысячи рублей.

Если должник не выполнит требования исполнительного документа в установленный срок, ему придётся заплатить исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, но не менее 1 тысячи рублей для физических лиц и 10 тысяч рублей для юридических.

Единственный способ избежать негативных последствий — своевременно и в полном объёме оплачивать счета за электроэнергию.