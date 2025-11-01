Тагильский weekend, топ-9: тёмная ноябрьская «Ночь искусств», волейбол и заплыв «моржей» 

О том, чем заняться с 2 по 4 ноября

Если человек занимается моржеванием, его можно считать квадробером? Ну что ж, шестидневка позади — можно выдохнуть и отдохнуть. Впереди длинные выходные и «Ночь искусств», поэтому мы подготовили для вас подборку мероприятий, которые подарят новые впечатления и помогут отлично провести время. Выбирайте, что вам интересно, и наслаждайтесь трёхдневным ноябрьским уикэндом.

Волейбольный матч «Уралочки-НТМК» против «Тулицы» (0+)

1 ноября в 18:30

в «Металлург-Форуме»

В эту субботу свердловские волейболистки проведут матч на домашней площадке с командой из Тулы. Вход свободный.

Ярмарка мастеров (6+)

4 ноября с 12:00 до 17:00

в креативном кластере «Самородок»

Организаторы приглашают тагильчан на ярмарку мастеров. Не упустите уникальную возможность приобрести сувениры, украшения и аксессуары ручной работы. С 12:00 до 15:00 для гостей будет работать фотобудка, где можно сделать снимки на память. А ещё вас ждёт много музыки от DJ Сергея Доронина.

«Единый день закаливания» (6+)

4 ноября в 11:00

на Тагильской набережной (проспект Мира, 1)

Клуб «моржей» «Спартак» проводит акцию «Единый день закаливания». В программе: фитнес, массовое обливание, заплывы на 20 и 50 метров, а для всех участников – горячий чай и подарки от спонсоров. Необходима предварительная регистрация.

«Ночь искусств» (6+)

3 ноября с 14:00 до 23:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Организаторы готовят яркую программу на тему «В единстве культур — сила народа!» В эту ночь искусство объединит народы, этнические коллективы и сердца! Музей приглашает окунуться в мир обычаев, праздников и обрядов разных народностей.

«Ночь искусств» (12+)

3 ноября с 16:00 до 21:00

в эко-индустриальном технопарке «Старый Демидовский завод»

Организаторы подготовили программу на легендарной площадке, где вы станете не только зрителем, но и участником. Вас ждёт фильм о тайнах и истории Старого Демидовского завода, экскурсии, мастер-классы, звуковая медитация и многое другое.

«Ночь искусств» (6+)

3 ноября с 18:00 до 22:00

в Центральной городской библиотеке

В этом году участников объединяет девиз «В единстве культур — сила народа». Тагильчан ждут выставки, показ мод, розыгрыш призов, квиз, сессии настольных игр, мастер-классы, выступление музыкантов и много другое.

«Ночь искусств» (16+)

4 ноября в 17:00

в Нижнетагильском театре кукол

В этом году Всероссийская акция «Ночь искусств» посвящена 165-летию со дня рождения писателя Антона Чехова. Зрителей ждут тематические фотозоны, артефакты, оригинальный литературный перформанс, посвящённые творчеству великого писателя, и показ трогательного спектакля «Каштанка» (12+).

«Ночь искусств» (6+)

4 ноября с 18:00

в креативном кластере «Самородок»

Тагильчан ждёт насыщенная программа: открытие фотовыставки «Прогулки нашего города» и выставки картин «Поиски своего творчества». А также «АртСтендап» от искусствоведа, который научит читать картины, чтобы не одна деталь не ускользнула от вашего взгляда. Ещё будет живая музыка от тагильских музыкантов и возможность совершить виртуальный полёт над Тагилом в VR-очках.

«Ночь искусств» (0+)

4 ноября с 18:00 до 22:00

в Нижнетагильском историко-краеведческом музее, в Выставочных залах музея-заповедника и в Музее природы и охраны окружающей среды

Это прекрасный шанс попробовать себя в роли художника, актёра, мастера или просто провести вечер в необычной творческой атмосфере. Вас ждут десятки мастер-классов, лекции, концерты, игры и встречи с экспертами. Создайте свой осенний натюрморт, узнайте секреты актёрского мастерства, погрузитесь в мир цветного театра теней, сыграйте в экономическую стратегию дворянских династий или просто проведите вечер за чашечкой ароматного кофе под живую музыку.