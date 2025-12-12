Юрист рассказал, как можно будет отменить плату за ремонт внутридворовых проездов и тротуаров в Нижнем Тагиле

Жители Нижнего Тагила продолжают добиваться исключения из квитанции платы за ремонт внутридворовых проездов и тротуаров. Несмотря на то, что некоторым тагильчанам уже сделали перерасчёт и вернули уплаченные средства, порядок действий в таких случаях пока до конца остаётся неясным. Чтобы разобраться, как в такой ситуации должны действовать жильцы, мы обратились за комментарием к руководителю нижнетагильского Центра защиты прав граждан Сергею Козину.

«Я надеюсь, что в самое ближайшее время будет известна дата назначения судебного заседания по отмене постановления. Предполагаю, что будет назначено заседание, на котором рассмотрят и легитимность этого постановления, которое, в свою очередь, стало триггером, спровоцировавшим управляющие компании оформить эту, скажем так, конструкцию без опоры на волеизъявление граждан, которые на общем собрании не принимали тариф. Мы считаем, что с первопричиной должны разобраться контролирующие органы. Средства были возвращены по запросу депутата Государственной Думы, о чём сообщили прокуратура Свердловской области и Расчётный центр Урала. Они пояснили, что перерасчёт был осуществлён по требованию областной прокуратуры. То есть, как я уже говорил, без опоры на волеизъявление жильцов, по двум управляющим компаниям был произведён перерасчёт. Граждане могут прийти в Центр защиты прав граждан и направлять сюда свои заявления. Мы их проанализируем и, в случае подозрения на нарушение закона или на отсутствие реализации права гражданина, будем принимать меры. И это касается не только сферы ЖКХ, но также образования, медицины, транспорта, льгот, пенсий и многого другого. В законе написано, что тариф подтверждается раз в год, и нельзя выделять из содержания жилья никакие “запчасти”, скажем так, что приводит к увеличению установленного муниципального тарифа. Наше мнение, что всё уже включено в строку “содержание жилья”, включая придомовую территорию, где расположены тротуары и проезды», – рассказал АН «Между строк» Сергей Козин.



Напомним, в июне этого года администрация города установила тариф на ремонт внутридворовых проездов и тротуаров в размере 3,36 рубля за квадратный метр. Новая услуга появилась в квитанциях тагильчан с 1 июля. Однако, как выяснилось, некоторые жители не давали согласия на введение этой платы. Несмотря на это, многие управляющие компании самостоятельно включили соответствующий пункт в платёжки на основании постановления администрации города. В конце октября жильцы одного из домов в Нижнем Тагиле через Роспотребнадзор смогли исключить из квитанции плату за ремонт внутридомовых проездов. Другие же обратились за помощью к депутату Госдумы Андрею Кузнецову. Парламентарий подключил к делу прокуратуру. После проверок надзорное ведомство внесло протест администрации Нижнего Тагила.