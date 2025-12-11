В Свердловской области суд вынес решение по первому в России делу о поиске экстремистского контента

Мировой судья судебного участка № 2 Красногорского судебного района города Каменска-Уральского назначил 20-летнему местному жителю Сергею Глухих штраф по первому в России делу о поиске экстремистского контента.

Напомним, на молодого человека завели административное дело из-за поиска значков и шевронов батальона, признанного экстремистским. В суде Сергей свою вину не признал.

Как сообщают СМИ, сотрудница полиции, выступившая на заседании в качестве свидетеля, сказала, что обвиняемый знал о том, что просматриваемая им информация является запрещённой, интересовался этой тематикой с 2022 года, о чём сам пояснил в объяснении сотрудникам МВД.

Сам обвиняемый на заседании не явился из-за болезни. По словам адвоката, его подзащитный давал упомянутое объяснение под давлением.

Вызванный также в качестве свидетеля работник ФСБ подчеркнул, что обвиняемый ранее появлялся в поле зрения спецслужбы, но не стал уточнять детали.

«Согласно протоколу, молодой человек в сентябре этого года, находясь в автобусе, со своего телефона получил доступ к экстремистским материалам, включённым в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, размещённый на официальном сайте Минюста России. Тем самым он совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 13.53 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи Сергей Глухих признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции», — сообщает пресс-служба суда.

Адвокат Сергея сообщил, что будет обжаловать решение.

С 1 сентября в России начала действовать статья 13.53 КоАП РФ (Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен). За её нарушение грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.