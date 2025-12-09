Как в Чернобыле. Тагильчанин снял видео из заброшенного здания «Седьмой каменной» больницы на Вагонке

Житель Нижнего Тагила Виктор Зудов снял любительский ролик о бывшей «Седьмой каменной» больнице на улице Орджоникидзе, 27. Мужчина признался, что записал видео из любопытства, но был очень разочарован состоянием здания. Видеозапись сделана во второй половине ноября.

«Записал видео из любопытства, но по-человечески жаль такое здание. Мрачно там всё», — пояснил тагильчанин, отметив, что жильцы соседних домов, скорее всего, живут как на пороховой бочке из-за того, что доступ в бывшее медучреждение открыт для различных асоциальных элементов.

Напомним, в начале декабря замглавы МУГИСО Роман Вахрамеев сообщил о необходимости частичного восстановления и последующей продажи здания бывшей «Седьмой каменной» больницы на Вагонке, расположенного на улице Орджоникидзе, 27. По его словам, объект, выведенный из эксплуатации и серьёзно пострадавший за время простоя, требует вмешательства.

«Сейчас по этому объекту много обращений поступает от граждан, мы проводим мероприятия по реализации, но, к сожалению, быстро этого сделать не можем. Объект Минздраву не нужен, выведен из эксплуатации достаточно давно, но за это время пострадал, поэтому нам нужно сейчас принять меры», — заявил Вахрамеев на заседании комитета ЗакСО по промышленности.

Здание на улице Орджоникидзе, 27, известное как «Седьмая каменная», было построено в конце 1930-х годов и является ярким примером позднего конструктивизма. Несмотря на свою архитектурную ценность, оно не включено в реестр объектов культурного наследия и с 1990-х годов, после вывода из системы здравоохранения, пришло в запустение. Летом 2025 года прокуратура Дзержинского района через суд обязала ограничить доступ к зданию, установив решетки и заложив проёмы. Однако, как отметил Вахрамеев, эти меры не были полностью завершены. Теперь ведомство планирует провести частичное восстановление здания, чтобы оценить его состояние и продать. Эта задача входит в ряд мер по эффективному управлению госимуществом, таких как продажа ненужных земельных участков и пополнение бюджета.