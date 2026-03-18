В Нижнем Тагиле на мусоросортировочном комплексе нашли женскую ногу. СК говорит, что криминала нет

В прошедший четверг, 12 марта, на мусоросортировочном комплексе (МСК) в Нижнем Тагиле работники ночной смены столкнулись со страшной находкой.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе организации, под утро сортировщики обнаружили на конвейерной ленте фрагмент человеческого тела — женскую ногу, упакованную в одноразовые пелёнки, медицинский пакет и чёрный мусорный мешок. На место незамедлительно вызвали полицию. Находка была изъята и отправлена на экспертизу.

В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области АН «Между строк» сообщили, что по факту инцидента проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, признаков криминального характера в произошедшем не усматривается.