В Нижнем Тагиле прошли отборочные соревнования на Первый Всероссийский шахматный турнир среди ветеранов СВО и боевых действий

Накануне в Шахматно-шашечном центре имени Е. Г. Зудова прошли отборочные соревнования на Первый Всероссийский шахматный турнир среди ветеранов СВО и боевых действий. Участие в них приняли спортсмены из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Сухого Лога, Серова, Нижней Туры, Невьянска, Новоуральска и других муниципалитетов.

«Шахматы — это особая сфера, которая помогает социализации людей. Те, кто получил ранения или серьёзные физические травмы, могут участвовать в турнирах, в том числе дистанционно: обучаться, играть, побеждать, выполнять спортивные разряды. Наш турнир поддерживают председатель Законодательного собрания Свердловской области (Людмила Бабушкина — прим. ред), городская администрация, а также на федеральном уровне. Турнир призван прежде всего объединить ветеранов СВО в большую шахматную семью. Многих из них я уже знаю, потому что это не первый наш областной турнир. В прошлом году мы проводили Кубок среди ветеранов боевых действий и СВО. Летом будем объединять ветеранов СВО-шахматистов со всей страны. Помимо ветеранов СВО и боевых действий, в турнире участвуют дети участников СВО, которые сейчас находятся на фронте. Мы тоже стараемся поддерживать их: ребята занимаются шахматами и принимают участие в соревнованиях», — рассказал АН «Между строк» координатор всероссийского проекта «Шахматы для СВОих» по Свердловской области Андрей Нестеров.

К участникам и гостям турнира обратился епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон (Зыбин).

«В шахматах, когда мы делаем ход, всё зависит от нас с вами, от принятия решения, от хода, и, собственно говоря, так и разыгрывается партия и определяется победитель. А в нашей жизни тоже можно сказать, что есть ходы, но есть и руководство к тому, как правильно ходить. И вот это руководство: не обманывай, не завидуй, не кради. Но есть ещё два самых верных хода, которые написаны в Священном Писании: возлюби ближнего твоего, как самого себя, и возлюби Бога. Если мы с вами будем жить в соответствии вот этими правильными ходами, то наша с вами жизненная партия, будет беспроигрышна. А сегодня эти партии будут разыграны в этой реальной жизни с настоящими фигурами. Я желаю, конечно же, всем вам побед, но самая главная победа — это победа нашей жизни над смертью. И всех с праздником Великой Победы», — сказал он.

Организаторами турнира выступили: Нижнетагильская шахматная федерация, местное отделение партии «Единая Россия», АНО «Шахматный клуб Сергея Карякина» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Свердловской области.

«На турнир меня пригласили несколько дней назад, но я сразу согласился, потому что уже бывал здесь раньше, и мне очень нравится организация соревнований. Я приехал из Екатеринбурга, в соревнованиях принимаю участие второй раз. В детстве немного занимался шахматами, а позже играл уже на любительском уровне. Мне шахматы очень нравятся, на этом турнире сильные соперники», — рассказал АН «Между строк» участник отборочных соревнований Павел Попов.

Напомним, с 27 апреля во всех регионах страны стартовал шахматный турнир среди участников СВО и ветеранов боевых действий «Ход Победы», приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Победители региональных поединков примут участие в Первом Всероссийском шахматном турнире среди ветеранов СВО и боевых действий, который пройдёт летом 2026 года во Дворце культуры имени И. В. Окунева в Нижнем Тагиле. Соревнования состоятся при поддержке Фонда «Защитники Отечества», всероссийского проекта «Шахматы для СВОих» и АНО «Шахматный клуб Сергея Карякина», Нижнетагильской шахматной федерации и председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной.