С начала года тагильчане отдали мошенникам 59 млн рублей

В Нижнем Тагиле и Муниципальном округе Горноуральский сначала 2026 года зарегистрировано 1243 преступления, что на 21,1% меньше по сравнению с 1575 случаями за аналогичный период прошлого года. При этом значительную часть — 15,2% — составляют преступления с использованием ИТ-технологий. Об этом сообщил на встрече с журналистами врио начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» Венер Гафаров.

В 2025 году было зарегистрировано 221 дистанционное преступление, в 2026 году — 189. С начала 2026 года зарегистрировано 115 преступлений по ст. 159 УК РФ (мошенничество) с использованием ИТ-технологий, что на 21,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года (147 случаев). В 2025 году раскрыто лишь одно преступление (7,6%), в 2026 году — 6.

По ст. 158 ч. 3 (кражи с использованием ИТ) в 2025 и 2026 годах зарегистрировано по 74 таких преступления. В 2025 году раскрываемость составила 40,6% (26 случаев).

В 2025 году жители Свердловской области потеряли более 3 млрд рублей, из них 263 млн — жители Нижнего Тагила. Пострадавшим удалось вернуть 81,3 млн рублей.

С начала 2026 года ущерб по Нижнему Тагилу составил 59 млн рублей, из которых уже возвращено 32 миллиона. По словам Венера Гафарова, более 80% дистанционных мошеннических операций совершаются из-за рубежа. Преступники постоянно совершенствуют схемы, однако основные сценарии остаются типичными.

«На постоянной основе хищения денежных средств граждан преступниками осуществляются, когда они представляются сотрудниками банка, или Росфинмониторинга. Это связано с подозрительными операциями по счёту, некорректным списанием денежных средств, попыткой оформления кредита третьими лицами. Мошенники представляются специалистами Госуслуг, взламывают личные кабинеты на портале, где необходимо подтверждение личности. Они представляются сотрудниками сотовых компаний для заключения новых договоров связи, продления срока действия сим-карт. Выдают себя за представителей органов правопорядка, прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и просят перевести деньги на безопасный счёт, оформить кредит, подтвердить перевод, либо покупку, или просят помощи в поимке мошенников. Выдают себя за представителей инвестиционных компаний. Хоть схема и уже давно отработанная, но тем не менее на сегодняшний день, буквально, за прошедшую неделю у нас два факта зарегистрированы по данной тематике, где воспитатели детских садов попались на уловки мошенников именно по “инвестиционной компании”. Мы проводим с населением работу. Также сотрудники полиции из числа руководителей проводят профилактические мероприятия в системе образования, в детских садах, в школах. Но, к сожалению, некоторые граждане нашего города всё-таки попадаются на уловки мошенников», — рассказал Венер Гафаров.

Также распространены атаки с использованием вредоносного программного обеспечения и фишинга, взломы аккаунтов в соцсетях с рассылкой просьб занять деньги, ложные объявления (в 2026 году — 9 случаев), предложения «лёгкого заработка» — от отзывов на маркетплейсах до криптовалютных операций.

Отдельно отмечается рост мошенничеств при покупке автомобилей из-за рубежа (Южная Корея, Китай, Япония). Жертвы переводят от 30% до 100% стоимости по фиктивным договорам. Полиция рекомендует приобретать автомобили только лично и у проверенных продавцов в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

Ранее мошенники активно использовали WhatsApp* и Telegram, однако в настоящее время число таких преступлений через эти платформы снизилось. Тем не менее злоумышленники продолжают адаптироваться и начали использовать мессенджер МAХ.

Особую тревогу, по словам Венера Гафарова, вызывает вовлечение несовершеннолетних в преступные схемы: мошенники всё чаще используют их в качестве курьеров для передачи денег.





