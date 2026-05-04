В Сети обсуждают видео из Нижнего Тагила, на котором водитель Chevrolet Niva не хотел пропускать пожарный автомобиль на перекрёстке

Пользователи соцсетей активно обсуждают видео, выложенное три дня назад в Instagram* в профиле rinphoto.nt.ekb. Пожарный автомобиль с включёнными проблесковыми маячками пытается выехать на перекрёсток проспекта Вагоностроителей и улицы Чайковского, но его не пропускает Chevrolet Niva. Чтобы проехать дальше, водителю спецтранспорта пришлось даже выйти из кабины и сделать замечание мужчине за рулём внедорожника.

В Госавтоинспекции Свердловской области пояснили E1.RU, что по правилам дорожного движения, если к перекрёстку приближается автомобиль с включёнными синими или красно-синими маячками и сиреной, все остальные водители обязаны уступить ему дорогу. Даже если для этого нужно проехать на запрещающий сигнал светофора.

«В соответствии со статьёй 2.7 КоАП РФ, действие, совершённое в состоянии крайней необходимости, не считается правонарушением. Если водитель пропустил спецтранспорт, а штраф пришёл с камеры, инспектор ГИБДД отменит постановление — состава правонарушения нет», — уточнили в ведомстве.

За отказ уступить дорогу спецтранспорту грозит штраф от 7 500 до 10 000 рублей или лишение прав на срок от шести месяцев до года.

В настоящее время по этому инциденту проводится проверка.

В комментариях под постом подписчики начали спорить, насколько правильно поступил водитель «Нивы». Одни считают, что пропускать автомобиль с проблесковыми маячками нужно в любом случае, а другие — что потом разбираться с ГАИ и отменить штраф будет очень сложно.

«У меня была подобная ситуация: стоял у стоп-линий и решил пропустить спецтранспорт, выехал за стоп-линию, и пришёл штраф. Причём на фото даже не было спецавто, не добавили те кадры, где было их авто. Было установлено приложение по штрафам, так вот там были фото, по которым понятно, как я пропустил спецтранспорт. При обжаловании в Госуслугах штраф не отменили», — пишет один из подписчиков.

«Читайте п. 3.2 ПДД. Никто вам штраф не отменит! При приближении транспортного средства с включёнными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу или освободить полосу (ряд) проезжей части путём перестроения или выполнить иной маневр, предусмотренный Правилами», — комментирует пользователь Виктор.

«Случай из жизни: Сосед пропустил скорую, выехав за стоп-линию на красный. Ему пришёл штраф. Чтобы его аннулировать, ему нужно было ехать в ГАИ. Поднимать видеофиксацию. Это делается не быстро. День бы потерял. И зарплату за день. Плюнул и оплатил штраф. В следующий раз будет стоять на светофоре на красный. Так и сказал», — отмечает ещё один комментатор.

* Instagram — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.