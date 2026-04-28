Кардиохирург, мэр, предприниматель… На праймериз «Единой России» по выборам в ЗакСО от Дзержинского и Тагилстроевского одномандатных округов и трёх территориальных групп зарегистрировались ещё семь кандидатов

На праймериз (предварительное голосование) «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Свердловской области (ЗакСО) от Дзержинского (№ 19) и Тагилстроевского (№ 21), одномандатных округов и трёх (Ленинской Нижнего Тагила, Тагилстроевской и Дзержинской) территориальных групп зарегистрировались ещё семь кандидатов.

По Дзержинскому одномандатному избирательному округ № 19 — директор ООО АСТРОМ Алексей Филиппов.

По Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 — ведущий инженер сектора эксплуатации локомотивного депо Смычка Роман Никольников.

По Дзержинской территориальной группе — начальник группы АСУТП ПАО «Уралхимпласт» Игорь Малько.

По Ленинской Нижнего Тагила территориальной группе: директор акционерного общества «Новоуральские городские электрические сети» Юрий Сергеенко; глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.

По Тагилстроевской территориальной группе: сердечно-сосудистый хирург, участник СВО, депутат Нижнетагильской городской думы Андрей Шерстобитов; индивидуальный предприниматель Семён Шмулевич.