Чтобы жизнь в родном городе была комфортнее. В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» подвели итоги очередного сезона проекта «ЕВРАЗ: Люди будущего»

В Нижнетагильском центре «Мой бизнес» подвели итоги сезона 2025–2026 годов социального проекта «ЕВРАЗ: Люди будущего».

«Третий год подряд мы помогаем масштабному социальному проекту “ЕВРАЗ: Люди будущего” реализовывать непростую, но очень важную миссию: помочь молодёжи поверить в себя и в свои силы, показать им их же возможности (а они безграничны), вдохновить на реальные и полезные дела», — рассказали в центре «Мой бизнес».

24 команды из Нижнего Тагила и Качканара на протяжении восьми месяцев учились у лучших специалистов в сфере финансов, маркетинга, урбанистики, творчества, предпринимательства для того, чтобы придумать и реализовать свой социальный проект.

«Участники проекта продумали и воплотили в жизнь то, что делает жизнь лучше, ярче и чуточку легче: арт-скамьи, необычные остановки, фотовыставки, театральные лаборатории, журналы-раскраски про родной город, кастомизацию одежды, развивающую среду для младших школьников и ребят с ОВЗ. Мы рады быть причастными к развитию и становлению будущих лидеров — для них важно сделать жизнь в родных городах комфортнее. Они уже начали это делать, и очень надеемся, что продолжат», — отмечают в центре «Мой бизнес».

Программа «ЕВРАЗ: Люди будущего» реализуется компанией ЕВРАЗ в Нижнем Тагиле и Качканаре при поддержке администраций городов и управлений образования.