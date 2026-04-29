Житель Нижнего Тагила осуждён за пьяное вождение без прав и отправлен в колонию строгого режима

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении 31-летнего Романа Дудина. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Вечером 24 декабря 2025 года Дудин, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля и на улице Зерновой попал в аварию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ отстранили нарушителя от вождения. Алкотестер показал 1,295 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

Ситуация осложнилась тем, что у Дудина не было водительских прав, и ранее он уже привлекался к ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, либо лишенным права управления транспортными средствами), за что отбывал административный арест.

Суд принял во внимание данные о личности подсудимого: ранее он был осуждён за тяжкое преступление по ч. 2 ст. 228 УК РФ (приобретение и хранение наркотиков в крупном размере). Наличие рецидива в действиях Дудина стало отягчающим обстоятельством.

Приговором суда Роману Дудину назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.

Сторона обвинения требовала конфисковать автомобиль, но суд учёл позицию Конституционного Суда РФ. Машина принадлежит сожительнице подсудимого, и, поскольку Дудин не является её владельцем, суд не нашёл законных оснований для изъятия имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.