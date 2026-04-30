В преддверии Дня Победы по инициативе председателя ЗакСО Людмилы Бабушкиной откроется выставка изделий для бойцов СВО

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина сообщила о проведении очередной выставки изделий для бойцов СВО, которая в преддверии Дня Победы откроется в здании областного парламента.

«Первая выставка, которую мы открывали полгода назад, вызвала живой отклик среди жителей. Жители города, студенты, школьники, ветераны смогли увидеть, как много активистки “Женского движения Единой России” в Свердловской области и волонтёры делают для поддержки участников специальной военной операции. На выставке в преддверии Дня Победы будет представлено ещё больше участников и их изделий — от оборудования и амуниции до сухпайков и предметов первой необходимости. Для поддержки участников СВО и членов их семей в нашей области делается многое. Мы, депутаты регионального парламента, совершенствуем законодательство в части расширения мер поддержки, взаимодействуем с исполнительными органами власти, делаем всё возможное, чтобы создать достойные условия для ветеранов и их близких. Но важно понимать, что наши бойцы нуждаются в поддержке простых жителей», — отметила Людмила Бабушкина.

Ожидается, что в выставке примут участие представительницы Женского движения и волонтерских организаций из 30 муниципалитетов области, в том числе Берёзовского, Полевского, Пышминского, Сысертского, Тугулымского, Режевского, Ачитского, Шалинского муниципальных округов. Среди экспонатов будет представлен большой ассортимент снаряжения, включая маскировочные средства, предметы первой необходимости, такие как окопные свечи, термоодеяла, утеплённые пояса, вязаные изделия, сухие пайки, армейский душ, а также инновационные медицинские приспособления, аптечки, госпитальные подушки, бандажи, эвакуационные валики, тележки и многое другое.

Напомним, первая выставка изделий для бойцов СВО состоялась по инициативе Людмилы Бабушкиной в здании Законодательного собрания Свердловской области осенью 2025 года. Тогда в экспозиции были представлены более тысячи изделий, изготовленных руками неравнодушных уральцев.