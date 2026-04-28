В Нижнем Тагиле пьяный дебошир заплатит 75 тысяч рублей за разбитые вывески пункта выдачи заказов

Дзержинский районный суд вынес решение по гражданскому делу в отношении местного жителя, устроившего пьяный дебош.

Как установил суд, летом прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения умышленно повредил имущество пункта выдачи заказов маркетплейсов «Ozon» и «WB», а именно полностью сломал вывеску и световые таблички, которые впоследствии потребовали полной замены.

По результатам проверки правоохранительных органов факт причинения ущерба подтвердился видеозаписью и чеками на восстановление повреждённого имущества. Мужчина вину свою признал и пообещал добровольно возместить ущерб, однако своё слово не сдержал, и владелец пункта выдачи обратился в суд.

Суд удовлетворил требования истца о возмещении ущерба и взыскал с ответчика более 75 тысяч рублей за восстановление и судебные расходы по оплате госпошлины.

Решение суда в законную силу не вступило.