Силовики разбираются в причинах смерти 50-летней Анны Чудновой из Нижнего Тагила

Правоохранительные органы пока не нашли признаков криминала в смерти 50-летней Анны Чудновой. Об этом АН «Между строк» сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

Как рассказала изданию Е1 мама тагильчанки, в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину гибели женщины.

Напомним, в июле 2025 года Анна ушла из дома в районе улицы Пархоменко, 141, чтобы навестить мамину подругу, которая сломала ногу, но не дошла — пропала где-то в районе Красного Камня. К поискам были привлечены волонтеры и полицейские.

В конце апреля 2026 года, как сообщает «Инцидент Нижний Тагил», тело тагильчанки обнаружил сторож в промышленной зоне на Лебяжке. Причём опознание личности проводилось по вещам, которые совпали с ранее распространённой ориентировкой.