В Нижнем Тагиле найдена мёртвой пропавшая летом 2025 года 50-летняя Анна Чуднова 

Пропавшая 20 июля 2025 года в Нижнем Тагиле 50-летняя Анна Чуднова найдена мёртвой. Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил», тело тагильчанки обнаружил сторож в промышленной зоне. Из-за значительных изменений опознание проводилось по вещам, которые совпали с ранее распространенной ориентировкой.

Напомним, Анна ушла из дома в районе улицы Пархоменко, 141, чтобы навестить подругу, которая сломала ногу, но не дошла — пропала где-то в районе Красного Камня. К поискам были привлечены волонтеры и полицейские.