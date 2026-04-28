Вектор развития. Выпускники IT-академии тагильской fin-tech компании «ВДело.Дев» и ЕВРАЗа рассказали о выборе профессии

На протяжении пяти лет в Нижнем Тагиле реализуется образовательный проект «IT-академия ЕВРАЗа», созданный основателями fin-tech компании «ВДело.Дев» Сергеем Федореевым и Русланом Мухутдиновым. Программа направлена на развитие цифровых навыков у школьников.

В академии учащиеся осваивают визуальное программирование, изучают основы логики и математики через работу с алгоритмами, а также создают собственные проекты. Одним из самых популярных направлений является курс программирования на языке Python в компьютерной игре Minecraft. Такой формат позволяет в доступной форме познакомиться с основами кодирования: выполняя команды, ученики сразу видят результат своей работы.

Есть курс по 3D-моделированию, который развивает креативное мышление. Школьники создают цифровые модели, а затем печатают их на 3D-принтере, превращая идеи в реальные объекты.

Занятия проходят два раза в неделю в центре «Мой бизнес» и в основном рассчитаны на учебный год — с начала сентября до конца мая — начала июня, когда проходит защита итоговых проектов. Ежегодно 25 школьников, прошедших конкурсный отбор, получают возможность обучаться бесплатно благодаря поддержке ЕВРАЗа.

За всё время работы академии обучение прошли здесь более 500 школьников. Во время занятий участники не только осваивают теорию и выполняют практические задания, но и принимают участие в реальных IT-проектах, что позволяет им получить ценный практический опыт. По окончании курса все участники получают сертификаты о прохождении программы дополнительного образования.

Некоторые выпускники продолжают карьеру в компании «ВДело.Дев», а с частью участников академия поддерживает профессиональную связь и после завершения обучения. Первые пять выпускников получили гранты на обучение в УрФУ им. Б. Н. Ельцина с гарантией последующего трудоустройства на ЕВРАЗ НТМК.

Мы поговорили с выпускниками и узнали, как повлияло на формирование их профессионального пути обучение в IT-академии.

«Мне 20 лет, я окончил 11 классов школы № 64. В академию поступил в 10 классе. Если не ошибаюсь, узнал о ней из рекламы по радио. До поступления тема программирования меня не очень интересовала, но направление показалось перспективным, да и давалось мне это достаточно легко, судя по урокам информатики в школе, поэтому я и решил попробовать. Во время обучения мы изучали Python: сначала на базовом уровне, а затем более углублённо, в процессе работы над проектами. Изначально я обучался платно, но довольно быстро меня перевели на бюджетное обучение, и следующие полтора года я учился бесплатно. На следующий год нам начали преподавать языки, связанные с разработкой сайтов и веб-приложений. Полученные знания мы также закрепляли в ходе проектной работы. Параллельно с основным обучением проводились хакатоны с щедрыми призами — именно там я научился работать в команде. Раньше у меня такого опыта не было, и в первое время было непросто, — рассказал АН «Между строк» Константин Бодров.

В настоящее время Константин учится в НТИ УрФУ на 3 курсе по направлению «Информационные системы и технологии».

«Могу с уверенностью сказать, что академия задала мне вектор развития в этой сфере, повлияла на выбор профессии и очень помогла с изучением языков программирования. Учёба в вузе даётся мне легко: то, что рассказывают нам на парах, я частично изучил в академии. Это позволяет мне совмещать учёбу с работой. Сейчас я уже полгода работаю программистом в компании “ВДело.Дев” — вместе с ребятами, которые раньше были моими преподавателями. Планирую пройти здесь практику, получить диплом и продолжить работать в компании», — говорит Константин.

Андрей Трухар тоже окончил академию. Сегодня он один из ведущих разработчиков в компании «ВДело.Дев».

«Мне 21 год, я учился в школе № 40 и очень интересовался программированием. Об IT-академии узнал, когда наш класс пригласили на презентацию этого курса. Здесь я смог развить свои навыки программирования и разработать несколько интересных приложений. Благодаря обучению в IT-академии Руслан (технический директор компании “ВДело.Дев” — прим. ред) взял меня к себе на работу, и сейчас я являюсь одним из ведущих разработчиков в компании “ВДело.Дев”. Планирую и дальше развиваться в сфере backend-разработки, а также изучаю frontend», — рассказал АН «Между строк» Андрей Трухар.



