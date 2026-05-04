В Нижнем Тагиле юноша на квадроцикле столкнулся с девушкой на иномарке

В минувшую пятницу, 1 мая, в микрорайоне Валёгин Бор произошло ДТП с участием квадроцикла и легкового автомобиля.

Как рассказали паблику «Инцидент Нижний Тагил» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила, ДТП произошло около дома № 30 на улице Алтайской. Сотрудники ГАИ установили, что 18-летний водитель квадроцикла Bashan не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Hyundai, которым управляла 28-летняя девушка. В ДТП никто не пострадал.

В отношении водителя квадроцикла составлен административный протокол по ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.