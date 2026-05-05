Спорт

Тагильские спортсмены завоевали медали первенства России по гребному слалому

05.05.2026 17:20
Тагильские спортсмены завоевали медали первенства России по гребному слалому

Тагильские слаломисты, воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Уралец» завоевали три медали на первенстве России по гребному слалому среди спортсменов до 24 лет, которое прошло в Окуловске с 30 апреля по 3 мая.

Андрей Медведев стал вторым в каяк-кроссе. Павел Беляев, Всеволод Кузнецов и Андрей Медведев — бронзовые призёры в командной гонке каноэ-одиночек. В самой многочисленной дисциплине — гонке каякеров, где на страт вышел 81 спортсмен, бронзовую медаль завоевал Павел Беляев.

Подготовили спортсменов тренеры Кирилл Базин, Олег Гвоздев, Ольга Гвоздева и Сергей Салтанов.

Фото: 
СШОР «Уралец»
Copyright
Telegram mstrok.ru