Екатеринбургские зооспасатели помогли тагильскому коту, застрявшему на дереве

Екатеринбургские зооспасатели Евгений Зенков и Галина Вахрина рассказали на своих страницах в соцсетях историю из Нижнего Тагила, куда они отправились спасать кота. Местные жители сообщили о происшествии утром 30 апреля. Кот провёл на дереве на улице Пожарского уже двое суток, и его заметили благодаря воронам, которые устроили пушистику настоящую травлю.

Вечером того же дня Евгений и Галина прибыли на место.

«Этот случай оказался не очень простым. Ствол, на котором сидел кот, имел заметный наклон. Когда кот перешёл от меня выше, то я решил сменить тактику и продолжить подъём по соседнему, более надёжному стволу», — написал Евгений.

На высоте примерно 12 метров спасатель поравнялся с котом, но дальнейшее продвижение представляло опасность. Единственным выходом оставалось использование удочки. В это время внизу был развёрнут тент, что оказалось весьма своевременным. При виде растянутого полотна кот быстро перепрыгнул на длинную ветку, потерял равновесие и упал прямо в центр тента. После приземления животное выскочило из тента и скрылось.