«Без этой поддержки мы бы многое не смогли сделать». Благодаря Президентскому гранту в Нижнетагильском центре реабилитации диких животных открылся «Домик Просвещения», где будут учить ухаживать за птицами

Благодаря поддержке Президентского фонда природы в Нижнетагильском центре реабилитации животных «Солнечная птица» открылся «Домик Просвещения». Теперь волонтёры получили возможность полноценно делиться знаниями: посетители смогут больше узнать о работе центра, познакомиться с животными и их историями, а также участвовать в мастер-классах и экскурсиях по центру. По словам руководителя центра Юлии Жеребцовой, такой формат оказался удобнее выездных мероприятий, поскольку позволяет одновременно ухаживать за животными и на месте показывать посетителям всё на практике.

«Без этой поддержки мы бы многое не смогли сделать — это было бы очень тяжело. Но, действительно, мечты сбываются, и ради этого стоит потрудиться, попотеть, чтобы они стали реальностью. Основная идея — делиться знаниями, опытом, научить людей правильно обращаться с природой, понимать, какие виды живут у нас на Урале, и разбираться в практической работе, то есть в реальной реабилитации. Это, в целом, такие цели, которые в первую очередь относятся к образовательной деятельности. Ну и, конечно же, важно прививать человечность, потому что человека, как говорится, определяет его добросердечие. Это и про понимание того, что этот мир нам важен, и про то, чтобы будущие поколения могли унаследовать такое же голубое небо, чистую воду и сохранённое биоразнообразие. Через образовательную деятельность можно достичь очень многого — научить людей важным вещам, чтобы знание было не только у нас, а у всех», — рассказала АН «Между строк» Юлия Жеребцова.

Юлия объясняет, что именно практическое обучение отличает центр от многих зоозащитных организаций: здесь не только помогают животным, но и показывают, как правильно выкармливать птенцов и ухаживать за травмированными птицами. По её мнению, чем больше людей будут владеть такими навыками, тем лучше это скажется и на природе, и на животных.

«Идея возникла, наверное, с самого начала, когда я впервые столкнулась с животным и не знала, как ему помочь. Я не нашла ни одной организации, которая могла бы подсказать и направить. Тогда я решила создать сначала информационную группу, потом ко мне начали приносить детёнышей — и так, шаг за шагом, всё выросло в официальный центр реабилитации диких животных, уже в достаточно масштабный формат», — говорит тагильчанка.

Сегодня в центре не только ухаживают за животными, но и дают консультации по уходу, кормлению, а само пространство стало открытым для посетителей — сюда приходят не только за знаниями, но и за живым общением.

«Наш проект называется “Дом друзей дикой природы. Малая родина — большое дело”. Мы выиграли 742 тысячи рублей — кому-то покажется, что это немного, но для нашего небольшого центра это колоссальная сумма. Благодаря ей мы смогли реализовать маленькую мечту и почувствовать развитие, потому что своими силами строить очень сложно, особенно когда это личные средства и каждый вкладывает, сколько может. Всё, что у нас есть, создано людьми, вместе — и это объединяет. Естественно, кто-то приходит, кто-то уходит, кто-то остаётся с центром надолго, у нас есть люди, которые с нами с самого основания, но он в любом случае оставляет в людях свою нотку доброты и вдохновляет на дальнейшие действия. Обстоятельства бывают разными, но руководитель всегда остаётся — это моя ответственность, и я буду нести её на себе. Хочется сначала обустроить этот участок, потом перейти ко второму, большому — не знаю, когда получится, но такие планы есть. И, конечно, в будущем хотелось бы передать организацию более молодым и надёжным людям. Здесь важны не амбиции, а искренняя любовь к делу: если человек не любит это всем сердцем, смысла передавать ему центр нет. Он должен быть действительно искренним — а это не так просто», — отметила Юлия.