ЕВРАЗ направит 6,5 млн рублей на озеленение Нижнего Тагила и Качканара

ЕВРАЗ запускает сезонную программу по озеленению общественных территорий в Нижнем Тагиле и Качканаре. В этом году планируется высадить более 60 тысяч цветов, на что компания выделит свыше 6 млн рублей. Дополнительно ЕВРАЗ направит 500 тысяч рублей на общественные инициативы жителей Качканара.

Цветочные клумбы будут украшены бархатцами, бегонией, петунией, сальвией и цинерарией. Эти растения выбраны с учётом их устойчивости к городским условиям и различных сроков цветения. В настоящее время идёт формирование посадочного фонда, а высадка планируется на конец мая.

Озеленение будет проводиться как в промышленных зонах, так и в городской инфраструктуре. В Нижнем Тагиле цветы появятся на территории ЕВРАЗ НТМК — перед заводоуправлением, возле административно-бытовых корпусов и вдоль маршрутов передвижения сотрудников. Кроме того, клумбы будут разбиты возле спортивного комплекса «Металлург-Форум», Дворца культуры НТМК, санатория «Ленёвка» и лагеря «Баранчинские огоньки». Также цветы украсят монумент металлургам на Лисьей горе и мемориал погибшим металлургам в парке Дворца культуры. В Качканаре озеленительные работы пройдут на территории Управления комбината № 1.

В Качканаре при поддержке ЕВРАЗа стартовал конкурс на лучшую цветовую клумбу, организованный совместно с администрацией города и местной природоохранной организацией (КМПОО). В этом году участие принимают 11 команд из школ, общественных организаций и социальных учреждений. Они создают клумбы на аллее арок, барбарисовой аллее, у мемориала погибшим в Чернобыле и на площадках социальных объектов. За клумбами команды ухаживают до сентября, а в конце сезона определят лучший объект. Финансовая поддержка ЕВРАЗа включает закупку рассады, удобрений и призовой фонд для победителей. Конкурс проводится с 2022 года.

«Сезонное озеленение является частью экологической стратегии ЕВРАЗа. Зелёные насаждения не только украшают города, но и очищают воздух, снижают уровень запылённости и поддерживают биоразнообразие. Эти меры дополняют технические решения, направленные на снижение негативного воздействия предприятий на окружающую среду», — сообщают в компании.