В Нижнем Тагиле на Тагилстрое произошло ДТП с участием мотоцикла

Вечером 5 мая на улице Индустриальной около дома № 43 произошло ДТП с участием мотоцикла. По словам очевидца, перед мотоциклом резко перестроился автомобиль, из-за чего водитель был вынужден свернуть на бордюр. Как сообщил подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил», водителя мотоцикла и его 16-летнего пассажира в тяжёлом состоянии бригада скорой помощи доставила в больницу.

Получить комментарий в отделении пропаганды Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское» на момент публикации не удалось.