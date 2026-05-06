Суд поставил точку в деле о хищении 320 млн рублей у Минобороны РФ, в котором фигурирует предприниматель из Нижнего Тагила

1 декабря 2025 года Ленинским районным судом Нижнего Тагила был вынесен приговор по уголовному делу о хищении средств федерального бюджета, выделенных на оборонный заказ.

Суд установил, что в период с марта по май 2020 года житель Санкт-Петербурга Андрей Виноградов, используя свои деловые связи, создал и возглавил преступную группу, в состав которой вошёл директор нижнетагильского ООО «СК-Электро» Сергей М. Материалы в отношении него выделены в отдельное производство.

Коммерсанты объединились с целью хищения денег по государственному контракту ФГУП «ГВСУ» Министерства обороны России на строительство объекта в Приморском крае.

По версии следствия, используя лицензию от ФСБ, которой располагало ООО «СК-Электро», участники группы вступили в сговор. Виноградов разработал схему хищения, а М. злоупотребил служебным положением и подписал два субподрядных контракта с ФГУП «ГВСУ» на сумму более 717 млн рублей, не намереваясь их исполнять. Для получения аванса в размере 320 млн рублей Виноградов предоставил фиктивные гарантии от подконтрольного ему акционерного общества. Деньги под видом оплаты работ и поставок материалов перечислялись на счета подконтрольных организаций, а также на счета третьих лиц за услуги, не связанные с выполнением госконтракта. Часть средств была израсходована на создание видимости строительной деятельности, выплату зарплат и налогов с целью маскировки преступления.

Суд признал Андрея Виноградова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил ему наказание в виде 5 лет исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом с подсудимого взыскана в доход государства сумма причинённого ущерба.

Приговор был обжалован самим осуждённым, его адвокатом и прокурором.

Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, доводы апелляционных жалоб и апелляционного представления прокурора, не нашла оснований для вмешательства в судебный акт. Приговор вступил в законную силу.