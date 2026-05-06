Правительство РФ установило новый порядок проведения экзаменов на права

06.05.2026 12:22
Правительство России изменило порядок проведения экзаменов на водительские права. Согласно поправкам, практический экзамен на получение водительского удостоверения будет назначаться не позднее 60 дней после сдачи теории (ранее — до шести месяцев). В случае если кандидат не сдаст практику в течение полугода, ему придётся заново проходить теоретический экзамен в течение 30 дней после истечения срока.

Сроки сдачи экзаменов можно будет переносить по заявлению в ГАИ. При этом вводятся новые основания для прекращения экзамена и аннулирования результатов — в частности, использование гаджетов. Повторная сдача в таких случаях будет возможна не ранее чем через год.

С 1 марта 2027 года при подаче заявления через портал «Госуслуги» медицинскую справку можно будет не предоставлять при наличии действующего заключения в ЕГИСЗ. Но при истечении срока действия справки в период оформления прав процедура будет приостанавливаться до обновления данных в системе.

 

