Правительство РФ установило новый порядок проведения экзаменов на права

Правительство России изменило порядок проведения экзаменов на водительские права. Согласно поправкам, практический экзамен на получение водительского удостоверения будет назначаться не позднее 60 дней после сдачи теории (ранее — до шести месяцев). В случае если кандидат не сдаст практику в течение полугода, ему придётся заново проходить теоретический экзамен в течение 30 дней после истечения срока.

Сроки сдачи экзаменов можно будет переносить по заявлению в ГАИ. При этом вводятся новые основания для прекращения экзамена и аннулирования результатов — в частности, использование гаджетов. Повторная сдача в таких случаях будет возможна не ранее чем через год.

С 1 марта 2027 года при подаче заявления через портал «Госуслуги» медицинскую справку можно будет не предоставлять при наличии действующего заключения в ЕГИСЗ. Но при истечении срока действия справки в период оформления прав процедура будет приостанавливаться до обновления данных в системе.