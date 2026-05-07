Руководство «Тагильского трамвая» пожаловалось на вандалов, ломающих остановочные павильоны

На текущей неделе сотрудники центра организации дорожного движения совместно с рабочими «Тагильского трамвая» приступили к ревизии и ремонту остановочных павильонов, сообщает пресс-служба администрации города.

В мэрии отмечают, что вандализм в отношении остановок общественного транспорта вынуждает муниципальные предприятия, занятые обеспечением пассажирских перевозок, нести прямые и косвенные финансовые потери.

«Работа ситуативная. Сегодня в центре города меняем стекла на остановках, которые недобросовестные граждане бьют, по которым стреляют из пневматики. Недавно производили замену повреждённых стекол на остановочных павильонах у железнодорожного вокзала. Завтра будем обновлять остановки у театра кукол, там тоже разбито четыре стекла», — рассказал начальник участка пути МУП «Тагильский трамвай» Михаил Першин.

По словам специалистов, новое стекло для таких павильонов стоит от 9 до 19 тысяч рублей. Осложняет работу и то, что они не унифицированы, поэтому площадь у них разная.

«Мы уже обращали внимание СМИ на эту проблему. Рассказывали о вандализме. Менее полугода назад меняли стёкла в павильоне на остановке около театра кукол. И вот снова возвращаемся к этой теме. Цифры, связанные с последствиями вандализма, не радуют. Только в 2025 году пришлось заменить 30 стёкол на общую сумму почти в 350 тысяч рублей. И это только на трамвайных остановках, коллеги тоже сталкиваются с проблемой, вызванной хулиганскими действиями наших сограждан», — говорит директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов, отмечая, что эти деньги могли бы быть направлены на замену рельсов, ремонт контактной сети и обновление вагонов.

Глава города Владислав Пинаев заявил, что совместно с полицией они выявляют виновных, принимают меры для их наказания и возмещения ущерба. Однако, по его словам, гораздо эффективнее было бы, если бы каждый житель осознавал, что Нижний Тагил — это наш общий дом.