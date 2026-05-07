Чемпионы мира и Европы по спортивным единоборствам провели открытую тренировку в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в спорткомплексе «Президентский» прошла открытая тренировка по спортивным единоборствам с участием именитых атлетов, чемпионов мира и Европы из клуба «Архангел Михаил».

Своим опытом с юными тагильскими спортсменами поделились Заслуженный мастер спорта по тайскому боксу, чемпион мира, двукратный чемпион Европы — Иван Петренко, мастер спорта международного класса по дзюдо, Заслуженный мастер спорта России по универсальному бою, неоднократный чемпион России, мира и Европы по универсальному бою — Николай Коваленко, чемпион Всемирных игр, трёхкратный чемпион мира по тайскому боксу — Константин Шахтарин, трёхкратный чемпион мира по боевому самбо, Заслуженный мастер спорта России — Михаил Кашурников.

Они провели мастер-классы по отработке различных элементов единоборств, дали начинающим спортсменам ценные советы, ответили на интересующие их вопросы.