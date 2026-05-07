Свердловский областной суд оставил в силе приговор рецидивисту из Нижнего Тагила за ограбление пенсионерки

16 марта 2026 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 32-летнему местному жителю Кириллу Липке, признанному виновным в нападении на пожилую женщину с причинением тяжких телесных повреждений и грабеже.

По версии следствия, в сентябре 2025 года, в дневное время, Липка, находясь у арки одного из домов на улице Газетной, неожиданно напал на проходившую мимо женщину. Он ударил её по голове, после чего похитил её сумку, в которой находились кошелёк, мобильный телефон, 5 тысяч рублей наличными, а также банковские и дисконтные карты и пенсионное удостоверение. Общий материальный ущерб от действий преступника составил 8,5 тысяч рублей.

Травмы, нанесённые пенсионерке, были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

На судебном заседании мужчина категорически отрицал свою вину, утверждая, что случайно толкнул женщину и даже помог ей подняться. Он заявлял, что сумку не похищал и принёс извинения за то, что случайно сбил женщину с ног.

Однако суд, изучив все доказательства, признал Липку виновным по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, что означает разбой с применением насилия, опасного для жизни, и причинением тяжкого вреда здоровью. Также суд учёл его предыдущие судимости (включая грабёж и вандализм) и отсутствие официального трудоустройства. В итоге тагильчанину было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Адвокат осуждённого подал апелляцию на решение суда первой инстанции, но Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил приговор без изменений.