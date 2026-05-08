Власти Нижнего Тагила отменили праздничный салют в День Победы

08.05.2026 17:23
В мэрии Нижнего Тагила приняли решение отказаться от проведения праздничного салюта в День Победы, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Напомним, ранее, тагильские власти решили не проводить 9 Мая парад военной техники и шествие «Бессмертного полка». Рекомендации по сокращению праздничной программы дала региональная Антитеррористическая комиссия из соображений безопасности.
Полностью отменены:
— прохождение сотрудников силовых ведомств и военной техники;
— шествие «Бессмертного полка»;
— творческий пролог;
— детский хоровой фестиваль.
В программе остаются:
— праздничный концерт в парке Бондина (9 мая с 18:00 до 22:00);
— траурные мероприятия на городских мемориалах;
Массовых перекрытий улиц не планируется.