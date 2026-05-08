В Нижнем Тагиле на Вагонке горят старые шины на контейнерной площадке в ГСК «Жигули», огонь угрожает гаражам (ВИДЕО)

Сегодня вечером на Вагонке в гаражном кооперативе «Жигули» загорелась контейнерная площадка, возле которой было накидано много старых автомобильных покрышек, сообщает корреспондент АН «Между строк» с места происшествия.

— Возвращался с работы, увидел густой чёрный дым ещё издалека, в стороне наших гаражей. Оказалось, что горит контейнерная площадка прямо по нашему ряду. Здесь было много старых покрышек, горит очень сильно, даже Солнце было не видно из-за дыма. Огонь подошёл вплотную к крайнему гаражу, — рассказал АН «Между строк» очевидец пожара, владелец гаража в этом кооперативе Юрий.

Рядом с эпицентром пожара горит сухая трава недалеко от жилых домов частного сектора.



