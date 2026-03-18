Жители Свердловской области стали в 2,2 раза чаще обращаться к нейросетям при планировании поездок

В Свердловской области растёт интерес к ИИ-инструментам, которые помогают детально спланировать путешествие. Трафик на нейросети для турпоездок с начала 2026-го вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из совместного исследования Мегафона и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

К помощи нейросетей при планировании поездки чаще прибегают мужчины — на них приходится 78% трафика на тематические ресурсы. Главными ценителями ИИ-инструментов выступают жители региона в возрасте от 25 до 34 лет, их доля составляет 38% пользователей, далее идут туристы в возрасте 35-44 лет (36%) и 18-24 лет (18%).

Туристы, которые уже пользовались ИИ-технологиями для планирования отдыха, чаще всего привлекают нейросети для планирования досуга — подбора экскурсий, поиска ресторанов и развлечений (так ответили 17%), составления подробного маршрута (15%), а также поиска идей для поездки (14%). Ещё 12% с помощью цифровых помощников выбирают направление, по 10% — ищут жильё или формируют списки необходимых вещей, а 8% используют рекомендации ИИ, чтобы уложиться в бюджет.