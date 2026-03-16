«Вместо улицы в честь “демона революции” Свердлова здесь вновь Андреевская». В Черноисточинске трём улицам вернули исторические названия, надо ли сделать то же самое в Нижнем Тагиле? (ВИДЕООПРОС)

В Черноисточинске в конце февраля трём улицам вернули исторические названия. Соответствующее постановление приняла администрация Муниципального округа Горноуральский на основании решения Совета общественности посёлка. Улицы Свердлова, Коммунистическая и Ударная вновь стали Андреевской, Ключевской и Тульской.

Автором этой инициативы стал уроженец Черноисточинска, настоятель храма во имя святого преподобного Серафима Саровского в Екатеринбурге, известный певец и благотворитель архимандрит Гермоген (Еремеев). Мы попросили отца Гермогена рассказать о том, почему он решил выступить с такой инициативой.

«Я не люблю советский период истории России. И прежде всего потому, что тогда было уничтожено больше 80% (!!!) храмов и монастырей, неповторимой, красивейшей, если не сказать уникальной архитектуры! Десятки тысяч священнослужителей и монашествующих — расстреляны! Сотни тысяч были брошены в тюрьмы или бесследно исчезли в лагерях. А в честь коммунистических террористов и палачей были названы сотни и даже тысячи одинаковых улиц, площадей, городов по всей стране», — рассказал АН «Между строк» архимандрит Гермоген.

По его словам, несмотря на то, что за годы, прошедшие со времени падения советской власти, было обнародовано огромное количество информации о преступлениях большевиков, многие люди до сих пор относятся положительно к этому периоду истории нашей страны.

«К сожалению, многим и сейчас нравится эта кровавая история. В том числе и некоторым жителям Черноисточинска, которые устроили против меня настоящую травлю. Это небольшая группа людей, обманным путём, что мол потом придётся менять документы и платить деньги (!) настроили против меня часть жителей, и продолжают это делать сейчас. Слава Богу, что меня поддержали лучшие люди нашего посёлка! Интеллигентные, образованные и порядочные. Многие из них входят в Совет общественности посёлка. Меня также поддержали мои бывшие учителя школы, местные воины “афганцы” и многие коренные жители Черноисточинска. Глава округа Александр Леонидович Гудач принял решение вернуть (всего трём улицам!) их исторические названия, две из которых примыкают (справа и слева) к Петропавловскому храму. Вместо “демона революции” Свердлова, теперь вновь улица Андреевская в честь святого преподобного Андрея Критского, автора Великого покаянного канона, а улица Коммунистическая теперь снова Ключевская (внизу улицы бьют ключики) вероятно это послужило её первоначальному названию. Вместо безликой улицы Ударной, снова улица Тульская с интересной историей. Её так назвали мои предки в 1833 году в память о своей родной тульской земле откуда их переселили на Урал в качестве рабочей силы на Демидовские железоделательные заводы посёлка», — делится отец Гермоген.

Мы поинтересовались у него, стоит ли возвращать исторические названия улицам в Нижнем Тагиле.

«Как по мне, то конечно стоит! Но дух сатанинский, который имеет обыкновение действовать через людей, будет оказывать очень сильное сопротивление! Я это испытал в полной мере. Поэтому нужно быть готовыми к серьёзным испытаниям и волевым решениям», — считает архимандрит Гермоген.

Он отмечает, что жителям улиц Андреевской (бывшая Свердлова), Ключевской (бывшая Коммунистическая) и Тульской (бывшая Ударная) не стоит беспокоиться по поводу смены документов.

«Никаких денег никуда платить не нужно! И документы менять не нужно! Каждому выдадут постановление, которое пусть у вас хранится вместе со всеми документами. И только в случае продажи дома или его дарения придётся ехать в МФЦ. Но (!) в случае продажи или дарения дома, в МФЦ и так и так придётся ехать», — говорит священнослужитель.

Решение о возвращении улицам Черноисточинска их прежних названий вызвало неоднозначную реакцию общественности посёлка. Многие люди высказывались против, по словам местных жителей, за то, чтобы инициатива отца Гермогена не была принята, собрали около 400 подписей, которые отправили в администрацию Муниципального округа Горноуральский.

Черноисточинская история не уникальна. Летом 2025 года в Кирове вернули исторические названия семи улицам. В том числе улица Карла Маркса вновь стала называться Владимирской, улица Карла Либкнехта — Защитников Отечества, улица Володарского — Никитской. В числе тех, кто активно поддерживал эту инициативу, было много священнослужителей.

10 марта редакция АН «Между строк» отправила официальный запрос на имя епископа Нижнетагильского и Невьянского Мелитона с просьбой прокомментировать ситуацию в Черноисточинске и ответить на вопрос, стоит ли сделать то же самое в Нижнем Тагиле. На момент публикации материала ответа от епархии не поступило.

Учитывая широкий общественный резонанс, который вызвало решение Совета общественности Черноисточинска, мы решили узнать, что думают об этом жители посёлка. Кроме того, мы спросили и тагильчан, а стоит ли переименовать некоторые улицы города, получившие свои названия при советской власти. Речь шла о проспекте Ленина (прежде — улица Александровская), улице Карла Маркса (Шамина), Октябрьской революции (1-я Басанина) и других.