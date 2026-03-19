«Газель», две иномарки и пожарная «буханка» столкнулись на въезде в Нижний Тагил

В прошедший вторник, 17 марта, около 21:00 на Южном подъезде к Нижнему Тагилу в районе Капасихи произошло серьёзное ДТП с участием четырёх автомобилей, сообщает ТК «Телекон».

По словам директора Центра защиты населения Нижнего Тагила Сергея Копёркина, диспетчеру поисково-спасательной службы поступило сообщение, что в автомобилях есть зажатые люди. Однако по прибытии спасателей информация не подтвердилась. На месте спасатели отключили в столкнувшихся автомобилях аккумуляторы во избежание их возгорания. На место аварии прибыли скорая помощь и пожарные. Пострадавшие были госпитализированы.

На фото с места происшествия видно участвовавшие в столкновении: грузовую «Газель» с вмятиной в пассажирской двери, завалившийся на бок УАЗ (вероятно пожарной службы), автомобиль такси Geely и Ford Raptor с сильно повреждённой после столкновения передней частью. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.