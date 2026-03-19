Тагильские медики вернули пенсионера к жизни после инсульта

Врачи Городской больницы № 4 в Нижнем Тагиле помогли 68-летнему пациенту вернуться к нормальной жизни после инсульта. Мужчина поступил в больницу парализованным, не мог говорить и общаться с окружающими. Однако благодаря инновационной малоинвазивной процедуре тромбэкстракции, уже через два часа после вмешательства он начал самостоятельно передвигаться, и все функции организма были восстановлены.

Региональное Министерство здравоохранения планово внедряет самые передовые методики лечения пациентов в Свердловской области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Когда 68-летний мужчина, переживший инсульт, поступил в Городскую больницу №4 Нижнего Тагила, он был полностью парализован и не мог говорить. Чтобы минимизировать последствия инсульта, врачи действовали быстро и слаженно.

«Работали на высокой скорости: провели междисциплинарный совет, выполнили компьютерную томографию, подтвердили полушарный инсульт и перевели пациента в оснащённый специальным оборудованием рентгеноперационный блок. В таких случаях каждая секунда решающая», — рассказал врач рентгенэндоваскулярной диагностики ГБ № 4 Нижнего Тагила Абубакр Гоибов.

С помощью гибких эндоваскулярных инструментов через небольшой прокол в сосуде они добрались до церебральной артерии, удалили тромб, который блокировал кровоток, и восстановили нормальное кровообращение. Реабилитационные мероприятия, начатые сразу после процедуры, ускорили восстановление всех функций организма. Через два часа пациент уже мог ходить самостоятельно.

«При оценке неврологического статуса отмечена положительная динамика. Всего через несколько часов после тяжелейшего поражения мозга, которое без высокотехнологичной медицинской помощи привело бы, в лучшем случае, к глубокой инвалидности, мужчина выполнял привычные действия и смог принять пищу», — отметил врач-невролог ГБ № 4 Нижнего Тагила Далер Комилов.

Для самого мужчины время, проведённое в критическом состоянии, прошло незаметно. Он запомнил лишь два момента: внезапное «затмение» и момент пробуждения, когда он увидел команду медиков, поздравляющих его с «вторым днём рождения». Пациенту результат работы врачей показался чудом, которое произошло, пока он ничего не чувствовал.

«Этот случай — наглядное доказательство того, как переоснащение лечебных учреждений в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" возвращает людям здоровье и радость жизни почти незаметно для тех, кого спасают. Технологическое перевооружение и опыт наших специалистов делают лечение инсульта эффективным, но важно оказать помощь как можно скорее, ведь каждая минута промедления может стоить человеку жизни. Об этом мы постоянно напоминаем пациентам на амбулаторных приёмах и профилактических консультациях», — подчеркнул главный врач ГБ № 4 Нижнего Тагила Константин Аникин.

Стоит отметить, что рентгенохирурги больницы проводят 5–6 тромбэкстракций ежемесячно, расширяя спектр высокотехнологичной помощи. В 2025 году было выполнено более 30 таких процедур. За год в больнице провели свыше 3,5 тысячи операций на сосудах, направленных на помощь пациентам с различными заболеваниями и угрожающими жизни состояниями.