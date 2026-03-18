Молот «Дуся» или Как работу тагильских кузнецов установили перед замком Пьера Кардена и причём здесь маркиз де Сад (ВИДЕО)

Мастера по художественной обработке металла Павел Фирстов и Андрей Кузнецов сотрудничают уже более сорока лет. Оба родились в Нижнем Тагиле, оба окончили СГПТУ № 93 (сегодня — Высокогорский многопрофильный техникум) по специальности «Кузнец на молотах и прессах». Мы побывали у них в мастерских и узнали, как тагильские кузнецы покоряли Европу и сколько надо зарабатывать, чтобы иметь возможность творить для души.

«У меня отец был кузнецом, я не мыслил другой профессии, хоть мне и говорили: “Не иди на кузнеца — тяжёлая работа, неблагодарная, спина будет болеть”. Но всё же я пошёл», — рассказывает Павел Фирстов.

«Я после восьмого класса пошёл в училище. С двоюродным братом мы поехали. Я его сагитировал поступать на помощника машиниста, как родители посоветовали. Когда приехали, в приёмной комиссии сказали, что я по возрасту не подхожу. Брат говорит: “Да пошли на кузнеца учиться”. И тут как раз наш мастер пришёл — Виктор Ильич Молчанов. Он посмотрел характеристики, документы и сказал, что возьмёт. И взял нас обоих. Вот так я и попал в кузнецы. Никакой другой профессии у меня нет и, думаю, не будет. По ходу обучения мы научились и варить, и точить, и собирать, и монтировать, и выполнять многие другие операции по сборке. Даже эскизы рисовать», — вспоминает Андрей Кузнецов.

После окончания обучения мастера пришли работать на Нижнетагильский металлургический комбинат. Однажды в журнале «Сделай сам» они увидели красивые кованые подсвечники. Работа зацепила — захотелось попробовать сделать что-то подобное.

«В училище на первом курсе нас сначала учили слесарному делу, потом кузнечному, всё постепенно. За три года учёбы мы стали специалистами с четвёртым разрядом. Могли работать на комбинате по своей профессии, без всяких проблем выполнять все кузнечные операции соответствующего разряда. Работали в механической мастерской, в прокатном цехе. В начале 1990-х годов заинтересовались художественной ковкой. Надоело болты и гайки на комбинате ковать. К нам в руки попал журнал “Сделай сам”, в котором была статья про кузнечное дело и художественную ковку. Его выписывал мой отец, он любил техникой заниматься. Мы стали пробовать что-то делать — подсвечники, например. Так я сделал первый подсвечник. Потом подарил его своей будущей супруге на день рождения. И до сих пор он дома хранится, как реликвия», — говорит Андрей Кузнецов.

В свободное от основной работы время мастера изучали информацию о художественной ковке и старались воспроизвести интересные работы, а также создать собственные изделия. Интерес к этому направлению рос, но сведений было мало. Тогда кузнецы отправились в библиотеку НТМК, чтобы найти материалы по кузнечному делу. Книги и журналы Павел Фирстов и Андрей Кузнецов не только читали, но и делали ксерокопии отдельных страниц, чтобы потом использовать в работе.

В 2001 году мастера, уже обладавшие пятым квалификационным разрядом, ушли работать к частному предпринимателю, где занялись исключительно художественной ковкой. С 2005 года начали преподавать в родном СГПТУ № 93. Обучали взрослых людей по ускоренной программе для работы на предприятиях, а в свободное время продолжали заниматься художественной ковкой, выполняли различные заказы от тагильской компании «Кузнечные мануфактуры». На этом предприятии они создали интересные работы, получившие известность далеко за пределами Нижнего Тагила. Одна из них — монументальная скульптура метровой высоты «Рось» (2010 год). Её автор — художник Евгений Романов, а Павел и Андрей смогли блистательно воплотить его замысел. Скульптура была сделана для выставки во Франции, где её подарили знаменитому кутюрье Пьеру Кардену.

«Она была изготовлена в 93-м училище, когда мы там работали с Андреем. Директором был Владимир Чукавин, а художник Евгений Романов. Их пригласили во Францию, когда они были на выставке в Госдуме. Представители Пьера Кардена спросили: “Не хотите ли вы поучаствовать в выставке?” Они согласились, переговорили с нами. Мы сказали, что не против. И вот так наша команда взялась за работу. Каждый занимался своим делом. Художник сначала слепил скульптуру из пластилина в масштабе один к десяти, а мы уже исполнили её в металле. Сами не смогли поехать на выставку — загранпаспортов не было. Наш представитель привёз туда работу и потом вручил её Пьеру Кардену. Её поставили перед замком знаменитого кутюрье, который когда то принадлежал маркизу де Саду. Планировалось дальнейшее сотрудничество, мы должны были сделать много работ. Евгений Романов подготовил эскизы — просто шедевральные вещи. Он очень талантливый художник и дизайнер. Ну, так получилось, что сотрудничество не состоялось. То ли кризис, то ли ещё какие-то обстоятельства. В общем, не срослось. Но это всё равно самая интересная наша работа с историей. Также мы работали и над другими скульптурами. Одна из них была подарена знаменитому телеведущему, учёному-зоологу Николаю Дроздову, ещё одну подарили дрессировщику Московского цирка Никулина на Цветном бульваре», — делится Павел Фирстов.

скульптура «Рось»

В команде «Кузнечные мануфактуры» мастера участвовали в создании ограды вокруг храма во имя святого благоверного великого князя Димитрия Донского, расположенного перед центральным зданием «Уралвагонзавода».

«Также этой командой мы занимались оформлением кафе “Вирту” рядом с кинотеатром “Современник”. Там были очень интересные работы. Нам нравится, когда клиенты понимают ковку и хотят сделать что-то необычное, а не просто крендельки “на отвали”. Евгений Романов предлагал им идеи, и они соглашались. Мы делали оформление и внутри, и снаружи. Внутри — две вешалки: одна в виде кованой девушки, другая — в виде какой-то космической кованой девушки. Драконы-светильники, опоры под столешницы, элементы интерьера, даже в туалете кое-что делали. Нам нравятся такие необычные вещи. Классику мы тоже любим, но в своё время её уже много переделали. Ещё из интересного: в селе Косулино делали мангальную зону: внутри дуба — дупло, в нём мангал и казан, ветви дерева, витражная крыша. Очень интересная композиция. Были времена, когда заказчики по полгода в очереди стояли», — рассказывает Павел Фирстов.

В портфолио кузнецов много интересных работ. Павел Фирстов и Андрей Кузнецов реставрировали двери Невьянской наклонной башни, работали над ограждением мужского монастыря в Верхотурье, сделали ограждение на колокольне на Ганиной яме и ограждение под куполом на Спасо-Преображенском соборе в Невьянске.

В храме во имя святого Николая Чудотворца в Николо-Павловском они восстановили ворота, отреставрировали ограждение, сделали подвес для колоколов и канделябры в часовне. Работали мастера и в Нижнем Тагиле — в храме во имя святого преподобного Сергия Радонежского и в Скорбященском женском монастыре.

«Когда мы реставрировали ворота у храма Николая Чудотворца в Николо-Павловском, там было много слоёв краски. Мы убирали её неделю. И нашли клеймо — 1895 год. Мы его сохранили и рядом приклепали свою табличку. Написали мелким шрифтом: “Реставрация произведена в тагильской мастерской. Андрей Владимирович Кузнецов, Павел Григорьевич Фирстов”. Мы себя увековечили. Может быть, кто-нибудь лет через сто прочитает», — говорит Павел Фирстов.

После выхода на пенсию мастера не оставили любимое дело. Они продолжают работать в собственных кузницах и участвуют в ярмарках — в Златоусте, Ирбите, Нижнем Тагиле и других городах.

«Когда мы перестали работать в училище, у нас появились две мастерские. Я в своём доме построил кузницу, Андрей у себя в саду тоже сделал небольшую кузницу с минимальным набором инструментов. Мы сделали специальный ножной молот — назвали его “Дуся”. Посмотрели в интернете, как делают подобные агрегаты, и сделали свой вариант. Это молот-помощник: если обе руки заняты, можно управлять ногой и ковать», — объясняет Павел Фирстов.

Сегодня в ассортименте мастеров — дверные ручки, рожки для обуви, кованые брелоки, сувенирные подковы, ключницы, подсвечники в форме лошадок или кленовых листьев. Также они создают каминные наборы, шкатулки, интерьерные и монументальные скульптуры, маленькие сувенирные самолётики и фигурки животных, настенные часы и подстаканники.

«Потом к нам присоединился наш друг Сергей Шабалин. Он тоже кузнец, но увлёкся съёмкой. Он снимал, как мы выполняем заказы, как делаем разные кузнечные операции. Сейчас это называют мастер-классами. Сначала мы стеснялись говорить на камеру. Думаешь, вдруг что-то не так сделаешь. Ведь процесс может быть неидеальным — что-то переделаешь, что-то не получится сразу. Но он всё равно заставлял нас сниматься. В итоге появилось много роликов на разных площадках. Иногда люди подходят и спрашивают мы ли это на видео. Люди смотрят наши ролики, учатся и благодарят. Значит, какой-то вклад в развитие кузнечного дела мы всё-таки внесли. Получается, что мы живём не зря: не только наши изделия служат людям, но и кто-то учится на нашем опыте. Мы передаём свои знания дальше», — считает Андрей Кузнецов.

«Я вот порой ночью не могу спать — идея в голову пришла, начинаю ковать её в голове. Потом хочу срочно бежать в кузницу, а жена меня останавливает: “Нет, надо сначала туда-то идти”. А как туда-то? Мне в кузницу надо. Участвовать в ярмарках нам нравится. Это и общение, и новые знакомства, и заработок. Заказы мы тоже принимаем, но большие изделия уже не берём. Перила, заборы, ворота давно не делаем. Сейчас занимаемся художественной ковкой и, можно сказать, товарами народного потребления. Максимум — каминные наборы», — говорит Павел Фирстов.

Иногда Андрей Кузнецов проводит мастер-классы по художественной ковке. На занятия приходят люди, которые хотят освоить новый навык, а иногда и семейные пары. Однажды девушка устроила мужу сюрприз — привезла его в кузницу, где он до последнего не знал, что будет ковать подкову.

«Если вещь, которую мы сделали, хочется оставить себе — это, считаю, высший пилотаж. Не все изделия нам нравятся, это нормально. Не бывает, чтобы всё было идеально. И мы учимся до сих пор и не стесняемся этого. Бывает, у молодых что-то подглядим и думаем: “А разве так можно было?” Мы-то всё по старинке работаем — у нас старые приспособления, старые знания. Но зато мы хорошо знаем металл: как он ведёт себя, как деформируется, как его держать, куда он “плывёт”. Если бы мы этого не знали, нам было бы в сто раз, наверное, труднее научиться художественной ковке», — считает Павел Фирстов.

«Есть три главных составляющих: придумать, качественно отковать и продать. На самом деле, одно из главных — продать. Можно делать для души, если у тебя есть стабильный доход», — говорит Павел Фирстов.

В 2025 году оба мастера получили высокие звания: Андрею Кузнецову присвоено звание «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области», а его напарник Павел Фирстов был удостоен звания «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области».