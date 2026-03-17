Из-за нехватки средств в бюджете Владислав Пинаев забрал у городской думы Нижнего Тагила 10 млн рублей на кресла для филармонии

Накануне на думской комиссии по местному самоуправлению глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил депутатам перераспределить расходы и направить деньги, выделенные ранее на ремонт помещений НТГД, на замену кресел в Нижнетагильской филармонии. Об этом сообщает ИА «Все новости».

«Глава обратился в городскую думу с предложением о возможности снижения расходов на её содержание. Есть предложение 10 млн рублей, которые были предусмотрены в смете на ремонт помещений думы, направить в управление культуры для завершения ремонта филармонии. Там 12 млн рублей коллегам не хватает на кресла. Чтобы этот объект завершить в этом году, они предполагают, что 2 млн рублей они найдут, 10 млн мы им отдаём», — рассказал депутатам руководитель аппарата думы Валерий Зябочкин.

Деньги, которые депутаты решили направить на закупку кресел, были взяты из бюджета, заложенного на ремонт помещений городской думы в этом году.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, изначально капитальный ремонт зала филармонии не предполагал замену кресел, звуковой и световой аппаратуры, поскольку осуществляется по национальному проекту «Семья». По закону, выделенные средства могут быть направлены только на капитальный ремонт самого зала, кровли, пожарной, отопительной и охранной системы.

«Кресла и всё оборудование, которое планируется приобретать уже в следующем году, могут быть приобретены только за счёт средств местного бюджета, поэтому главой было принято такое решение», — пояснили в пресс-службе администрации города.

Отметим, в этом году уже была произведена модернизация зала заседаний думы за 32 млн рублей. Ранее в социальных сетях тагильчане высказались резко против такого апгрейда и предложили несколько вариантов, куда можно было бы потратить деньги на благо тагильчан. Однако председатель городской думы Вадим Раудштейн ответил «диванным критикам», что деньги были целенаправленно выделены областью на обновление к 30-летию думы.

По итогам комиссии депутаты одобрили транш в размере 10 млн рублей, сэкономленные на ремонте помещений думы, на кресла для филармонии. Окончательное решение о перераспределении будет принято на заседании Нижнетагильской городской думы. Новые кресла будут соответствовать современным нормам пожарной безопасности и будут изготовлены из материалов со специальной пропиткой.

Контракт с ООО «Строительно-инвестиционная компания» на капитальный ремонт концертного зала Нижнетагильской филармонии за 272,7 млн рублей был заключён 3 марта. Работы по демонтажу стартовали на прошлой неделе. Предполагается, что ещё около 300 млн рублей будут потрачены на переоснащение зала новым светом и звуком, однако сообщается, что сейчас таких денег на это в бюджете города нет.