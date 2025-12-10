В Нижнем Тагиле отремонтируют концертный зал филармонии

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поделился планами развития Нижнего Тагила на 2026 год. В своих соцсетях глава региона представил проекты, которые будут реализованы в городе в ближайшие годы.

В 2026 году продолжится строительство двух детских садов — в микрорайонах Выя и «Приречный» (работы продолжатся и в 2027 году). Запланирован капремонт школы № 138 и реконструкция круглогодичного оздоровительного лагеря «Антоновский», работы по которым также перейдут на 2027 год. Кроме того, будет выполнен ремонт Нижнетагильского колледжа искусств.

Стартует капремонт концертного зала Нижнетагильской филармонии и Центра образования № 1 на Красном Камне. Продолжится строительство крытого катка по улице Красноармейской, спорткомплекса по улице Фрунзе и школы в жилом районе «Александровский».

Планируется строительство газовой блочно-модульной котельной в посёлке Санаторий Руш. Будет завершено строительство станции водоподготовки «Южная» и разработана проектно-сметная документация на реконструкцию очистных сооружений в посёлке Уралец.

На базе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых создадут Центр профессиональных компетенций (проект также рассчитан на 2027 год) и кластер по программе «Профессионалитет». Начнётся модернизация Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса, которая продолжится в 2027 году.

В городе будет продолжен ремонт дорог, программа переселения тагильчан из аварийного жилья и обеспечение жильём нуждающихся в улучшении жилищных условий.