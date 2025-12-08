Депутат ЗакСО Алексей Свалов попросил генерала полиции Александра Мешкова взять на личный контроль инцидент с избиением девушки в Нижнем Тагиле

Депутат ЗакСО Алексей Свалов обратился к главе ГУ МВД по Свердловской области Александру Мешкову с просьбой взять на личный контроль инцидент с избиением девушки возле ночного клуба «Огни Востока» в Нижнем Тагиле.

«Прошу вас дать указание провести проверку по указанному инциденту, взять ее на личный контроль и, в случае подтверждения факта насилия, дать правовую оценку», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Алексей Свалов также отметил, что пострадавшая может обратиться к нему за помощью через социальные сети.

Напомним, накануне, около 06:20 в Нижнем Тагиле, возле ночного клуба «Огни Востока», расположенного на улице Садовой, 3, произошёл конфликт между девушкой и группой парней. По словам пострадавшей, сначала её несколько раз ударили по лицу, а затем украли сумочку, в которой были документы, банковские карты, ключи от квартиры и другие ценные личные вещи. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что в отделе полиции № 18 зарегистрирован материал проверки. Сотрудники полиции проводят комплекс необходимых мероприятий по установлению и задержанию причастных лиц.