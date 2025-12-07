Илим — самое судостроительное село Среднего Урала

В 80-х годах прошлого века, когда необычайную популярность стал приобретать водный туризм, село под названием Илим было знакомо многим тагильчанам и жителям Свердловской области. Отсюда начинался маршрут водного путешествия по реке Чусовой. Хотя уже тогда населённого пункта Илим не существовало: в декабре 1976 года решением облисполкома № 1099 село было исключено из учётных данных как прекратившее существование. В 1980-х годах в Илиме ещё оставались жилыми один или два дома, но в 1991 году последняя жительница села уехала в Нижний Тагил.

Илим был основан в 1636 году государевыми крестьянами из Москвы и Подмосковья, которые занимались здесь рубкой корабельного леса и сплавом плотов по реке Чусовой до Камы. Село стояло на реке Илимке, которая большую часть года была полноводной, что позволило построить на ней «пильную мельницу» (лесопилку с приводом от водяных колёс), а через несколько лет и «толчею» (мельницу для помола зерна или минералов). Часть жителей была занята на заготовке леса, другая — занималась сплавом плотов из заготовленных брёвен. Были среди жителей села и кузнецы, и шорники, и даже бортники, но не они прославили Илим в истории Урала. В начале XIX века здесь начали строить барки для сплава по Чусовой продукции Кушвинских казённых заводов.

Село Илим (фото С. М. Прокудина-Горского,1912 г. / общ. достояние)

Для постройки «уральских коломенок» в Илиме была сооружена пристань высотой более трёх и длиной около 20 метров. Сама барка была длиной в 20 саженей (42,67 м.). Такое судно за раз могло принять на борт от 12 до 20 тысяч пудов груза. За год в Илиме строилось от 70 до 115 барок и до полутора сотен лодок, которые предназначались для проводки барок кабестанным методом или спруживанием. После того, как барка была собрана, её перегоняли почти за сто вёрст до Ослянской казённой пристани, где уже осуществляли погрузку металла. Почему так?

Дело в том, что лес вокруг Илима был очень высокого качества, и его было много, что позволяло построить судно большей вместимости. Другой гарантией качества был многолетний опыт жителей села в постройке речных грузовых судов. Иногда случалось, что демидовские или строгановские работники не успевали построить к сроку нужное количество барок на своих верфях, и недостающие суда заводчики покупали в Илиме. О качестве илимских барок говорит и тот факт, что большинство из них не продавали на дрова в конечном пункте прибытия, а возвращали назад, и после небольшого ремонта использовали их снова, иногда по два или три раза.

Илим. Место постройки двадцатисаженных «коломенок» (фото С. М. Прокудина-Горского,1912 г. / общ. достояние)

Во второй половине XIX столетия село Илим стало волостным центром северо-западной части Екатеринбургского уезда Пермской губернии. К Илимской волости относились деревни Сулём, Романова, Волегова, Мартьянова и Кашка. В самом Илиме была перестроена церковь (в третий раз), открылись новая школа и три торговые лавки, работали две кузницы, мельница и больница на пять койко-мест. Население Илима на конец XIX века составляло порядка 3 000 человек.

Главной бедой села Илим были пожары. Случались они ежегодно, очень сильным был пожар 1888 года, когда подгоняемый сильным ветром огонь уничтожил около 400 строений. Но жители смогли отстроить село заново.

В начале XX века количество закладываемых на верфи барок стало уменьшаться, и часть жителей Илима ушла работать на платиновые прииски. Ещё часть смогла устроиться на железную дорогу, которую начинали строить неподалёку. В 1910 году в 15 верстах к северо-востоку от села возник небольшой посёлок железнодорожников и лесозаготовителей с таким же названием. В те годы начинались изыскательские работы по строительству Западно-Уральской железной дороги Бакал — Калино с выходом на Уральскую горнозаводскую железную дорогу, и многие жители села Илим перебрались в одноимённый посёлок, который быстро развивался. В те годы железная дорога стала основным способом перевозки казённого металла в европейскую часть России. Барок строили всё меньше и меньше. Использовали их, как правило, для перевозки несрочных частных заказов.

В 1917 году в Илиме были заложены последние в истории села пять барок. Весной следующего года они ушли по спрудной воде в Ослянку. Население занялось заготовкой леса и молевым сплавом — транспортировкой леса по воде в несвязанном виде.

Остатки Илимской пристани (фото П. Распопова / фрагмент ориг. изображения) (https://uraloved.ru/images/mesta/sv-obl/chusovaya/ilim-2.jpg) Остатки Илимской пристани (фото П. Распопова / фрагмент ориг. изображения) (https://uraloved.ru/images/mesta/sv-obl/chusovaya/ilim-8.jpg)

Октябрьская революция не сильно изменила жизнь древнего села, а начавшаяся в 1930-х годах по всей стране антирелигиозная кампания лишила Илим храма. Церковь Святой Живоначальной Троицы, деньги на которую собирали всем миром, сначала была закрыта, а потом и разрушена.

Беда, как известно, не приходит одна. В 1939 году сильнейший пожар буквально за час уничтожил 350 из 370 дворов. Погорельцам стали выдавать ссуды на восстановление утраченного хозяйства, но многие илимчане, получив деньги, уезжали в другие места, в основном в Невьянск, Верхний и Нижний Тагил или Верх-Нейвинский. Отток населения продолжался и в послевоенные годы. А после того, как в 1974 году вышло постановление Правительства РСФСР о прекращении молевого сплава, жители стали покидать Илим десятками семей в месяц. Постепенно закрылись местная больница, школа, почтовое отделение и магазины. В 1979 году в Илим перестала приезжать автолавка.

В настоящее время от села Илим не осталось ничего, кроме остатков пристани и кладбища. Редко приезжают сюда туристы и так называемые «чёрные копатели». В 2016 году во время проливных дождей размыло последнюю дорогу, ведущую в Илим.

Кладбище с. Илим (фото to4et / фрагмент ориг. изображения)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/60380/85426199.9f/0_121b0c_ad066f74_orig)





© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».



По материалам:

— to4et (Live Journal) «Пристань Илимка. Илимский перебор. 1912 год и 104 года спустя.», 2016 г.

— П. Распопов «Урочище Илим», Ураловед, 2018 г. (https://uraloved.ru/urochishche-ilim)

— А. Рогозинникова «Поселок Илим» (http://шаля.рф/our_region/places/ilim/)