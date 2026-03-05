Пришло сообщение о ДТП с участием знакомых. В Нижнем Тагиле мужчина перешёл по фишинговой ссылке и потерял 35 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле в отдел полиции № 18 обратился местный житель, который заявил о хищении денег мошенниками через мессенджер.

Тагильчанину пришло сообщение от неизвестного абонента о ДТП с участием его знакомых, к которому была прикреплена ссылка. После перехода по указанной ссылке телефон оказался заблокирован. Мужчина попытался перезагрузить его, но снова войти в мессенджер не смог, а после ему пришло сообщение от банка о списании средств. Посетив отделение банка, он выяснил, что деньги действительно были переведены на неизвестный счёт. Общий ущерб составил более 35 тысяч рублей.

В полиции напоминают о необходимости быть внимательными при получении сообщений с незнакомых номеров или аккаунтов, особенно если они содержат тревожные новости о несчастьях близких или знакомых, а также никогда не переходить по подозрительным ссылкам.