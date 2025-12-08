В Нижнем Тагиле возле ночного клуба избили девушку и украли у неё сумку (ВИДЕО)

Накануне, около 06:20 в Нижнем Тагиле, возле ночного клуба «Огни Востока», расположенного на улице Садовой, 3, произошёл конфликт между девушкой и группой парней. По словам пострадавшей, сначала её несколько раз ударили по лицу, а затем украли сумочку, в которой были документы, банковские карты, ключи от квартиры и другие ценные личные вещи. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

«В целом мы довольно неплохо провели там вечер и уже собирались домой, как вдруг к нам подошли молодые люди с назойливой просьбой познакомиться. Их было трое: два парня и девушка, которым на вид было лет 19–22. Молодые люди получили вежливый отказ. Буквально после них к нам подошли ещё двое мужчин, на вид лет 27–30. Эти были ещё более хамоватые и настойчивые. Они явно из тех, кто не привык получать отказ, потому что их недвусмысленные предложения уехать с ними становились всё настойчивее и агрессивнее. Но мы были настроены уехать домой и ожидали такси. В какой-то момент они попытались завести разговор о моём отце, что ещё больше оскорбило меня и память моего отца, погибшего на СВО. Потом и вовсе началась “потасовка”. Уму непостижимо, что из-за банального отказа ехать с незнакомцами неизвестно куда вот так могут в Нижнем Тагиле просто взять и избить беззащитную женщину, причём на глазах безразличной толпы. Во время конфликта, по итогу переросшего в рукоприкладство, пытаясь прикрыть себя от ударов, я отдала сумочку подруге, но так как на неё тоже напали, то в какой-то момент она выпала на землю, где и осталась лежать», — рассказала паблику «Инцидент Нижний Тагил» тагильчанка.

Девушка рассказала, что в то время первые парни, пожелавшие познакомиться, уже уходили вместе с девушкой. По её словам, уходя, они цинично подобрали её сумочку со всем содержимым и скрылись в неизвестном направлении.

«Молодые люди, я просто одного не пойму, в вас вообще ничего человеческого нет?! Что вы там хотели найти в женской сумочке? Беспроблемно живется вам? Так вот этим “поступком” вы нажили себе проблемы с законом! Это кража со всеми вытекающими. Прошу, пожалуйста, срочно выйти на связь и вернуть моё имущество по-хорошему, иначе последствия будут плачевными. Заявление в полиции, и я не сомневаюсь, что вас найдут. Всюду камеры, и кража попала на видео. Мне, в принципе, ничего не надо, кроме документов и ключей вместе с банковскими картами. Можете сумочку себе оставить, видать, она вам нужнее, нежели мне», — говорит девушка.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили сообществу, что в отделе полиции № 18 зарегистрирован материал проверки. Сотрудники полиции проводят комплекс необходимых мероприятий по установлению и задержанию причастных лиц.