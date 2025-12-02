В Нижнем Тагиле ранее судимый пьяный мужчина избил девушку-полицейскую

В конце сентября 2025 года возле одного из кафе в центре Нижнего Тагила утром произошла массовая драка. Прибывшие для пресечения беспорядков сотрудники дорожно-патрульной службы, столкнулись с агрессивным сопротивлением. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

«В ходе конфликта, как утверждает следствие, один из участников драки применил насилие в отношении инспектора ДПС, находящейся в форменной одежде, после чего высказал в её адрес угрозы. На помощь коллеге поспешил другой сотрудник полиции, который также подвергся нападению и был избит. В дальнейшем, пытавшегося помочь пострадавшему полицейскому гражданина злоумышленник ударил по лицу, причинив ему серьёзную травму — перелом костей носа, квалифицированный судмедэкспертизой как вред здоровью средней тяжести», — говорится в сообщении.

Уголовное преследование ведётся по нескольким статьям УК РФ, включая применение насилия в отношении представителя власти и умышленное причинение вреда здоровью.

Обвиняемым по делу проходит ранее судимый 26-летний местный житель Адилов Р.А.о., в отношении которого уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие полагает, что существуют основания опасаться, что обвиняемый может скрыться от правосудия или оказать давление на свидетелей, и поэтому настаивает на продлении содержания под стражей.

По делу имеются показания потерпевших сотрудников полиции и свидетелей, заключения судебно-медицинских экспертиз, а также видеозаписи с патрульного автомобиля и камер наружного наблюдения, которые, по версии обвинения, подтверждают вину обвиняемого. Сам он в ходе следствия признал свою вину. Рассмотрение соответствующего ходатайства назначено на 17 декабря.